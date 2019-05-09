不滿女友疑遭性侵 男子糾眾動毆「燙下體」被起訴

2019-05-09 11:52 中央社 台中9日電



湯姓男子因不滿女友疑遭謝姓男子性侵，設局約出謝男到汽車旅館，謝男與張姓友人赴約被湯男與同夥打傷，謝男下體也被熱水燙傷，檢方今天依妨害自由等罪嫌將湯男等8人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，26歲湯姓男子因不滿女友疑似遭謝姓男子性侵，心生不滿欲設局教訓對方，由湯男的女友於民國107年8月26日，約謝男當晚到台中市南屯區一家汽車旅館見面。

湯男後來與胡姓等6名友人聯絡，並採購球棒、束帶、口罩及手套後，先到西屯區一家汽車旅館等候，謝男當晚帶著張姓友人赴約，湯男的女友以想要到KTV唱歌為由，帶謝男與張男前往男友埋伏的汽車旅館。

謝男與張男一到汽車旅館，立即遭湯男等7人毆打綑綁、控制行動，湯男再以熱開水澆燙謝男的下體，導致下腹部、會陰部及雙側髖部5%面積二度灼傷，湯男的女友則在一旁觀看，湯男又搶走謝男與張男口袋內的現金共新台幣3萬3000元。

湯男等人先將張男鬆綁，並交代張男在他們都離開後才能將謝男鬆綁，湯男等人分乘多輛車離去後，張男隨即向警方報案，兩人並到醫院就醫，警方獲報案後隔天將湯男等8人帶回釐清案情，並移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、診斷證明、現場照片等證據，今天依妨害自由、加重強盜等罪嫌將湯男等8人起訴。