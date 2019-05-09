親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

耶路撒冷「街貓軍團」：聖城失控爆量流浪貓

不滿女友疑遭性侵 男子糾眾動毆「燙下體」被起訴

2019-05-09 11:52中央社 台中9日電

湯姓男子因不滿女友疑遭謝姓男子性侵，設局約出謝男到汽車旅館，謝男與張姓友人赴約被湯男與同夥打傷，謝男下體也被熱水燙傷，檢方今天依妨害自由等罪嫌將湯男等8人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，26歲湯姓男子因不滿女友疑似遭謝姓男子性侵，心生不滿欲設局教訓對方，由湯男的女友於民國107年8月26日，約謝男當晚到台中市南屯區一家汽車旅館見面。

湯男後來與胡姓等6名友人聯絡，並採購球棒、束帶、口罩及手套後，先到西屯區一家汽車旅館等候，謝男當晚帶著張姓友人赴約，湯男的女友以想要到KTV唱歌為由，帶謝男與張男前往男友埋伏的汽車旅館。

謝男與張男一到汽車旅館，立即遭湯男等7人毆打綑綁、控制行動，湯男再以熱開水澆燙謝男的下體，導致下腹部、會陰部及雙側髖部5%面積二度灼傷，湯男的女友則在一旁觀看，湯男又搶走謝男與張男口袋內的現金共新台幣3萬3000元。

湯男等人先將張男鬆綁，並交代張男在他們都離開後才能將謝男鬆綁，湯男等人分乘多輛車離去後，張男隨即向警方報案，兩人並到醫院就醫，警方獲報案後隔天將湯男等8人帶回釐清案情，並移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、診斷證明、現場照片等證據，今天依妨害自由、加重強盜等罪嫌將湯男等8人起訴。

汽車旅館性侵
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

醉漢佯稱撿東西 把頭「埋」進鄰座女子大腿內側

2019-05-08 10:57

不付錢硬上應召女 還恐嚇「膠帶封嘴」搶走8000元

2019-05-08 10:57

通姦兄弟妻10年 他無恥稱「你老婆也很歡喜」

2019-05-08 10:15

已婚男被同居女友控性侵 法庭上竟搬妻小求輕判

2019-05-07 20:04

人妻遠端監控住家 當場抓姦在自家床

2019-05-07 19:43

「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控

2019-05-07 16:36

中年大叔想嘿咻 超商買2萬點數險被騙

2019-05-07 16:15

小情侶偷享魚水之歡 男被「反制」告妨害性自主

2019-05-07 15:43

921大地震時遭狼師性侵 14年後還被騷擾她報警

2019-05-07 14:33

桃園男掐昏前妻 家暴殺人未遂遭聲押

2019-05-07 14:27

溜滑梯內性侵國中女生 陸軍役男判3月刑

2019-05-07 12:56

桃園噁男連續亂噴精 專挑裙裝妙齡女射在她腿上

2019-05-07 12:24

要她回心轉意先傳內衣照 再不回來要傳裸照

2019-05-07 11:04

影／前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

房思琪翻版？師生戀少女投海 師起訴

2019-05-06 23:49

俏麗直播主與網友嘿咻 性愛影片女主角就是她

2019-05-06 21:49

傳播妹陪搖竟被討厭男客軟禁6小時 遇警臨檢才逃出

2019-05-06 21:01

男露鳥喊「為何不能脫」 公然猥褻竟無罪

2019-05-06 19:32

晴光市場正義哥逮偷拍狼 這次目睹打架再抓傷害犯

2019-05-06 19:30

Google助攻抓外遇 董事長與小三親密照上傳雲端被抓包

2019-05-06 18:07

皮鞋上裝針孔攝影機 西門町驚現外籍偷拍狼

2019-05-06 17:49

女童詭異舉止讓人驚呆 新北寄養家庭竟然有狼

2019-05-06 14:31

役男性交易遭記過 反控憲兵夜鷹特勤隊長懲處他

2019-05-06 13:18

受不了小三炫耀私密照 渣男回頭追元配想復合

2019-05-06 12:20
看更多

熱門文章

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪：沒教都不會

2019-05-09 09:57

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

回家夢碎！機車騎士疑闖紅燈趕回家 遭撞死

2019-05-08 13:18

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17

基本工資調成23.1K 他曝「每月開銷表」嘆根本活不了

2019-05-09 09:50

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行

2019-05-08 21:31

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56

機械停車位崩垮 維修工夾縫中求生撿一命

2019-05-08 12:29

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

求愛不成竟擄人到汽車旅館！綁架男還身藏手槍、毒品

2019-05-09 09:21

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛

2019-05-08 12:55

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

華銀女襄理盜1.5億 張秀米：我一個人幹的！

2019-05-09 10:17

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32

后里輪胎廠「火災慣犯」 盧秀燕怒：撤照勒令停業

2019-05-08 12:42

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒

2019-05-08 23:02

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

65歲婦台鐵五權站無故跳軌 檢驗後以自殺結案

2019-05-08 14:57

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

住持當著他人面前猥褻被害女 法院判刑還要賠10萬

2019-05-09 08:15

大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47

龍頭202兵工廠採購弊案連環爆 今又被搜索

2019-05-08 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top