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「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控

2019-05-07 16:36聯合報 記者張雅婷╱即時報導

YouTuber「教授鼠鼠」5日在個人頻道上傳一段約2分半的影片，坦承自己欺騙知...
YouTuber「教授鼠鼠」5日在個人頻道上傳一段約2分半的影片，坦承自己欺騙知名E罩杯22歲嫩模服下梅片藉此性侵，還開對方的車假借合作名義另約砲2名女生。 圖／擷取自「教授鼠鼠」YouTube視頻
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YouTuber「教授鼠鼠」5日在個人頻道上傳一段約2分半的影片，坦承自己欺騙知名E罩杯22歲嫩模服下梅片藉此性侵，還開對方的車假借合作名義另約砲2名女生，雖然這段影片1天不到就被刪除，不過今天仍有受害者出面指證，受害人之一花花(化名)今天下午受訪表示，希望受害者一起站出來，不該讓「教授鼠鼠」繼續逍遙法外。

花花表示，在2018年11月透過YouTube推薦影片中，看到「教授鼠鼠」談關於靈性宗教的影片，因自己對玄學也很感興趣，而開始追蹤「教授鼠鼠」，也曾經留言過，後來「教授鼠鼠」藉留言找到花花，並且私訊問她，「我可以認識妳嗎？」，當時花花沒有多想，只覺得收到偶像回覆相當開心，後來兩人陸續見面約會2、3次，都是正常來往。

花花說最後一次見面是在今年4月6日，當時她到台中辦事情，「教授鼠鼠」也因「剛好在台中」，兩人就在男方辦公室見面，花花說，聊天過程中她陸續喝了2、3種酒，感覺頭越來越暈，「教授鼠鼠」也趁機在沙發上，與她發生性關係。

花花說，當時想要舉起手推開，但實在沒有力氣，連眼睛都勉強睜開，直到隔天早上才清醒，結果卻收到鼠鼠一句「這樣我們是朋友，以後也是砲友」，花花說，「這世界怎麼有這麼無恥的人」，後來她上網查了，才知道自己被餵食俗稱迷姦藥的梅片。

外界質疑花花因「錢」談不攏才出面指控，花花澄清雙方沒有業務往來或合作關係，甚至自己還買禮物、衣服送他，對方曾說要贊助她抽脂，也被她拒絕，「我貪圖他什麼的話，何必花錢買東西給他」。

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