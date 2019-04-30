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民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

性侵少女遭求償 二審判男子賠180萬元

2019-04-30 18:34中央社 台北30日電

鄭姓男子利用照顧友人未成年女兒機會，與少女發生4次性關係，遭判刑7年6月定讞，已發監執行。少女與父母提告向鄭男求償，二審高院今天判鄭男須賠新台幣180萬元，可上訴。

全案緣於，鄭姓男子因單車運動結識少女父親，雙方家人因而熟識、來往頻繁。少女指控，鄭男從她13歲起，多次與她在家中或鄭男住處發生性關係，還曾帶她到宜蘭縣礁溪旅遊3天2夜，在飯店內發生性關係。

士林地方法院一審時，認為鄭姓男子涉犯2罪，判處2年8月徒刑；二審台灣高等法院則認定鄭男涉犯4罪，判處7年6月徒刑，經最高法院今年2月間駁回上訴定讞。

士檢原訂3月下旬傳喚鄭男到案，但鄭男以須安頓生病年長的父親為由，請求暫緩。檢方同意鄭男發監日改為22日上午10時，但鄭男未現身也未與檢方連絡，檢察官隨即發出拘票，指揮警方要將他拘提到案。

鄭姓男子26日在律師陪同下主動向檢察官報到，檢察官訊問後，將他發監執行。

民事部分，少女與父母提告求償新台幣500萬元，一審法院判鄭男須賠90萬元，少女、父母以及鄭男均不服，提起上訴，二審台灣高等法院今天認定，鄭男有侵害少女的健康權及性自主決定權，也侵害少女父、母對少女的保護教養親權，情節重大，改判鄭男須賠180萬元。全案可上訴。

檢察官台灣高等法院單車
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