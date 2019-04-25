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議會攻防引性騷疑雲 台中綠議員要提告

2019-04-25 16:41台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中市議會民進黨團25日召開記者會，針對國民黨議員羅廷瑋前一日涉及性騒民進黨議員賴佳微一事，除了將移送議會紀律委員會調查懲處外，並要求羅以記者會方式對外公開道歉；賴佳微本人也將提出告訴。羅廷瑋在議會受訪時則表示，他尊重賴的提告，盼能還原真相。

議會前一天針對台中花博預算執行案，藍綠雙方議員發生抗議爭執，在雙方推擠過程，賴佳微一再要求羅廷瑋不要碰觸她的身體，但羅廷瑋卻以戲謔的口吻回說：「阿姨歹勢！我沒有吃那麼辣。」令賴佳微非常不舒服，決定提告。她指稱，在推擠過程中，羅的右側下半身緊貼在她的左下半身，她要羅離遠一點，但他卻置之不理，還以言語霸凌

性霸凌言語、肢體

24日剛好是「國際丹寧日」，為國際婦女團體鼓勵這一天穿牛仔褲以喚起社會對性侵霸凌事件的重視。曾任台中市性平會委員的民進黨議員張家銨說，性霸凌包括身體引起不舒服的碰觸，也包括以具有性意涵的言語污辱他人。羅廷瑋的言行，已明顯具有性霸凌之意。

民進黨議員邱素貞表示，羅廷瑋雖有口頭表示歉意，但公然在大庭廣眾之下言行霸凌，卻只在小巷私下道歉；羅必須以召開記者會的方式公開道歉。黨團總召李天生指出，羅曾在議場公開場合上曾以年齡問題羞辱賴，多次言語挑釁資深議員，欠缺職場倫理。針對身體霸凌賴一事涉嫌的性騷擾，將要求把羅廷瑋移送紀律委員會懲處。

羅澄清昨日意圖

羅廷瑋隨後到議會接受媒體採訪時表示，在言語上，過去和賴互動時，她就稱羅為「小孩子」，所以後來便回應叫她「阿姨」。昨天在議場推擠過程，他並沒有要碰觸賴，也沒有意識到下半身有無碰到她，而是堅守他原先即站立的位置；在賴要他離開一點時，也回答賴說他「要保護市長」。

至於為何對賴說：「我沒有吃這麼辣」，羅廷瑋表示，是因為賴後來表示要告他性騷擾，他才回應這句話；「辣」只是指嗆辣的意思。而且，他才剛新婚不久，太太也都隨著他到議會，協助一些助理工作，他不可能有要性騷擾賴的意思。對於賴佳微的提告，他則予以尊重；希望可以澄清、還原真相。

羅廷瑋原先表示，未來在真相還原時他不排除提出誣告。但在旁的國民黨議員陳政顯、張瀞分都勸他不要再有一些言語刺激，只說尊重賴的決定就好。

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霸凌民進黨性騷擾

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