被女議員控性騷擾 中市男議員：議會難免有碰觸

2019-04-25 16:15 中央社 台中25日電



台中市議會昨爆發議員肢體衝突，民進黨議員賴佳微（中）今指控國民黨議員羅廷瑋性騷擾，當場聲淚俱下。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 台中市議會民進黨籍市議員賴佳微今天控國民黨籍市議員羅廷瑋在議會當中性騷擾；羅廷瑋回應，議會上難免有碰觸，不認為是性騷擾，若對方告不成，他將反告。

台中市議會24日進行花博專案報告，藍綠議員為了花博盈虧爭論，雙方人馬手拿標板衝到台中市長盧秀燕位置前，混亂中賴佳微大喊性騷擾，羅廷瑋回應「我沒吃這麼辣」，賴佳微在議事堂上聲淚俱下，議事一度中斷。

台中市議會民進黨團今天上午召開記者會，多位黨籍市議員現身力挺賴佳微，高舉「反性別歧視，反言語霸凌」「議員物化女性，公然性別霸凌」沉默抗議，譴責羅廷瑋在議事堂上的言語霸凌、性別歧視。

賴佳微表示，當時她被2名國民黨議員包夾，羅廷瑋下半身緊貼著她，讓她非常不舒服，覺得很噁心，她多次提醒他，對方仍不理會，態度惡劣，「從政這麼多年來，第一次這麼委屈」、「我很生氣沒有保護好自己」。

羅廷瑋和太太一起召開記者會，他指出，當時他正保護市長，賴突然喊性騷擾，她用性騷擾來威脅，又無中生有，他當然說「我沒吃這麼辣」，而且「辣」是形容賴的個性直來直往、嗆辣。

針對性騷擾一事，羅廷瑋表示，「我完全不認為」，第一，他沒有想要碰她。第二，混亂中誰碰到誰都不清楚，也有可能她來撞我，那是她性騷擾，在議事堂上難免都會有碰觸，如果要刻意放大就是炒作新聞。他說：「如果有任何影片能證明我嫌棄她外型，這次會期都不進市議會質詢。」

台中市政府性平委員會委員魏淑珠強調，羅廷瑋的舉動已經違反性騷擾防治法第2條第2款規定，希望大家互相尊重，維持職場倫理。

賴佳微將對羅提告性騷擾，要求他召開記者會公開道歉；羅廷瑋則表示，如果告不成，他將反告。