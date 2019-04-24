19歲男偷嘿咻國中少女 完事後還約她一起共浴

2019-04-24 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



19歲黃姓男子透過網路認識13歲國中少女，2人聊過幾次天就約出見面，更接連發生2次性行為，事後少女父母驚覺女兒偷嚐禁果，對黃提告性侵，黃坦言和對方性交，但堅稱是你情我願，檢方也發現少女接連和黃見面，難認定有強制性交，偵結依對14歲以上未滿16歲之人性交罪嫌起訴黃。

檢警調查，黃因為網路遊戲認識少女，當時只知道對方唸國中，以為她年滿15歲，後來就相約回家聊天，但黃抵不住慾火，先是用手指性交，後來又要求少女替他口交，幾天後少女向爸媽發現女兒手機有陌生訊息，一問之下才知道大事不妙。

黃男到案坦承犯行，表示有和少女發生2次性行為，但都沒有違反對方意願；少女說，一開始有說不願和黃性交，被對方用身體壓制時想推開，但他力氣太大，之前2次見面都約在學校，後來一起搭公車回家，第1次發生關係後黃還約她一起洗澡，第2次性交前彼此先、後去洗澡。

檢方認為，若少女遭黃強制性交，應會對他產生厭惡、害怕並避免再次接觸受害，但她發生關係後又再次和黃見面，期間都沒有積極求援，母親也說沒看出女兒有不尋常舉動。