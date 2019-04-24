親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉有這些共通點

19歲男偷嘿咻國中少女 完事後還約她一起共浴

2019-04-24 15:20聯合報 記者曾健祐╱即時報導

19歲黃姓男子透過網路認識13歲國中少女，2人聊過幾次天就約出見面，更接連發生2次性行為，事後少女父母驚覺女兒偷嚐禁果，對黃提告性侵，黃坦言和對方性交，但堅稱是你情我願，檢方也發現少女接連和黃見面，難認定有強制性交，偵結依對14歲以上未滿16歲之人性交罪嫌起訴黃。

檢警調查，黃因為網路遊戲認識少女，當時只知道對方唸國中，以為她年滿15歲，後來就相約回家聊天，但黃抵不住慾火，先是用手指性交，後來又要求少女替他口交，幾天後少女向爸媽發現女兒手機有陌生訊息，一問之下才知道大事不妙。

黃男到案坦承犯行，表示有和少女發生2次性行為，但都沒有違反對方意願；少女說，一開始有說不願和黃性交，被對方用身體壓制時想推開，但他力氣太大，之前2次見面都約在學校，後來一起搭公車回家，第1次發生關係後黃還約她一起洗澡，第2次性交前彼此先、後去洗澡。

檢方認為，若少女遭黃強制性交，應會對他產生厭惡、害怕並避免再次接觸受害，但她發生關係後又再次和黃見面，期間都沒有積極求援，母親也說沒看出女兒有不尋常舉動。

檢方也查出，少女事後有傳訊和另名網友說「我覺得我事後要去買藥」、「可能是被玩身體吧」，「我有空買驗孕棒測」等語，對話中也擔心被父母發現，但都沒提到遭對方強制性交；偵結依對14歲以上未滿16歲之人性交罪嫌起訴黃男。

黃男和國中少女發生關係，被依法起訴。示意圖／ingimage
黃男和國中少女發生關係，被依法起訴。示意圖／ingimage
分享

性行為網路遊戲

相關新聞

「我要做愛不搶劫」性侵犯逃10年 因再犯被揪出11年前案件

2019-04-24 15:55

昔日性愛影片遭散播 辣妹揪出前男友搞鬼

2019-04-24 10:29

網紅空姐地板嘿咻被抓包 偷吃攝影師得賠20萬

2019-04-23 21:18

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

當著她的3名子女面前 手伸進她衣袖下擺揉捏

2019-04-23 14:52

麻醉女病患手術台上舔下體性侵 醫師出庭：非常後悔

2019-04-23 14:43

穿丁字褲做半套卻被性侵 酒店小姐摔碗公劃傷手

2019-04-23 13:11

前妻的復仇 竟闖店強剃小三頭髮

2019-04-23 12:40

跟蹤尾隨學妹遭退學 電機男學生提告敗訴

2019-04-23 12:39

「我最討厭第三者，我自己卻是第三者」判他賠30萬

2019-04-23 10:43

為約網愛 阿帕契601旅戰隊士官 營區穿迷彩服拍露鳥照

2019-04-23 09:53

父摸11歲兒生殖器笑說「變大可結婚」 遭判3年4月

2019-04-22 19:33

消防隊女隊員偷情分隊長 役男偷拍威脅「比照辦理」

2019-04-22 15:56

美貌女員工控告老闆強暴 她不該「漱口」證物沒了

2019-04-22 14:36

惡男性侵還亂扯「論及婚嫁」 女孩根本不知結婚意思

2019-04-21 22:53

他連撿屍2天得逞不滿足 再邀過夜下場超慘

2019-04-21 20:11
看更多

熱門文章

找到了！台二線38公里處發現浮屍 確認為泰山2童命案父親

2019-04-23 18:34

「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

2019-04-24 10:53

網紅空姐地板嘿咻被抓包 偷吃攝影師得賠20萬

2019-04-23 21:18

出國幫朋友代購卻被硬凹 友嗆：不要以為可以賺我回饋

2019-04-23 20:32

諷中天使用「與惡」盜版片源 公視台語台一張圖狂打臉

2019-04-23 17:47

老母跪地求饒、碩士女狠心弒母 辯：有神祕力量到我腳上

2019-04-23 19:25

「背後靈」盯學妹 男大生退學處分

2019-04-24 00:19

影／泰山姊弟命案 吳父手表認出兒：不信他忍心殺小孩

2019-04-24 05:35

影／自由行上海客集體一氧化碳中毒 疑似民宿熱水器違規

2019-04-24 10:10

泰山姊弟命案失蹤父親尋獲 遺體等待家屬到場指認

2019-04-23 19:58

她夜市覓食被問「沒穿內衣？」 店員好奇遭網撻伐

2019-04-23 21:23

台塑集團集體收賄案 這名協理遭解僱可拿564萬元

2019-04-24 14:15

小孩不吃藥該怎麼辦？ 爸爸把吸管擺45°角偽裝 …

2019-04-24 11:42

罵警奴才不起訴 法官認公然侮辱、想緩刑先登報道歉

2019-04-23 20:28

影／泰山姐弟命案父陳屍金山礁岸 檢方相驗後快步離開

2019-04-23 22:00

開賓士載3大包K他命 年輕男：自己吸大量採購較便宜

2019-04-24 11:17

平價旅店跳票10億 神隱董座：總經理找黑道奪經營權

2019-04-24 11:34

賣病死豬肉羹欠稅上千萬遭管收 家屬一周籌到錢繳清

2019-04-23 18:49

泰山姊弟命案吳姓父親遺體 送板殯等待相驗

2019-04-23 22:02

影／北捷蘆洲站外混凝土車事故 機車騎士臟器外露喪命

2019-04-24 10:20

八年級生違停嗆警「自己查車牌」 起出3槍秒變孬

2019-04-24 11:53

旗山一歲多男童疑遭虐死 保母：他不服管教有揮掌跌倒

2019-04-24 14:09

影／心痛！百萬賓士停路邊 水肥車直直撞到近乎全毀

2019-04-23 17:37

天母碩士女啃老弒母 法官裁定羈押

2019-04-23 19:22

難忍上尉言語嚴厲 一等兵撕軍人身分證「逃亡」

2019-04-24 14:13

影／高雄女童噴槍奪命 女童母泣訴「怎麼有爸爸那麼狠心」

2019-04-24 15:40

男還債途中遇債主 遭3男暴打2小時當場斃命

2019-04-24 12:06

最貴停車場得標112億元 「天價」未來會這樣分配！

2019-04-23 17:51

客運司機邊開車邊滑手機 與女乘客起爭執鬧上警局

2019-04-24 10:56

法官評鑑「尤美女版」 院檢反彈

2019-04-24 00:19

台電經理喝花酒收賄 行為屬實但法院判無罪

2019-04-24 14:55

泰山姊弟命案失聯父親遺體尋獲 檢察官和家屬確認中

2019-04-23 19:50

19歲男偷嘿咻國中少女 完事後還約她一起共浴

2019-04-24 15:20

法官「誣指」北檢竟還發新聞稿 黃國昌要司法院說明

2019-04-24 12:14

小姊弟命案 失聯父陳屍金山海邊

2019-04-24 00:22

影／嘉義溪口深夜火警 救出受困一家三代6人

2019-04-24 01:20

中山高老舊廂型車火燒車 4人逃命

2019-04-23 20:45

把玩空氣槍 誤擊自轟亡

2019-04-24 00:37

中山女高學生樓梯間平台墜落 校方：她平安需住院觀察

2019-04-24 12:49

貨車「瘋狂噴白煙」 民眾誤認火災連消防車都出動

2019-04-23 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top