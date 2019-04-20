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被控公車上猥褻女學生 男子喊冤「公車晃動錯覺」

2019-04-20 20:00聯合報 記者邵心杰╱即時報導

陳姓男子承認影片上的男子是他沒錯，但矢口否認有猥褻行為，警方仍依涉嫌違反性騷擾防...
陳姓男子承認影片上的男子是他沒錯，但矢口否認有猥褻行為，警方仍依涉嫌違反性騷擾防治法，將他移送法辦。圖／翻攝自「爆料公社」
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台南黃姓男子上周五坐2號公車，發現車上有名男子疑似用下體貼在熟睡的女學生身旁，結果女學生一睡醒馬上退開，當場蒐證並將影片po上「爆料公社」，提醒女學生要小心，引發熱議。警方清查公車刷卡紀錄等，找上19歲陳姓男子，他喊冤，因公車前後晃動致視覺上的錯覺，否認有猥褻行為，警方仍認他涉嫌違反性騷擾防治法送辦。

黃說，當時公車上明明有非常多空下來的座位，該名男子卻硬是要站在女學生旁，令人起疑。後來他才發現，原來女學生正在補眠，睡的很熟，頭部隨著公車晃動而擺動，男子趨前下體緊貼在座椅旁，利用女學生頭部擺動時趁機磨蹭。

該影片一出，引發網友撻伐，怒罵「死變態」、「好噁心」，「跟司機先生說，他們會處理，而且真的會直接開到警察局」、「應該可以把影片拿給警察看一下，希望警察能把這個變態抓走」。

警方成立專案小組調閱公車刷卡紀錄及搭車影像，找到該名女學生了解案發經過，在該公車經安平區安北路段遭不明男子疑似性騷擾。隨後，警方也鎖定該名男子下午時段經常出沒在佳里地區，因此，警方派員專程於該時段在客運佳里站附近埋伏，終於站旁超商前發現該可疑男子身影，上前盤查。

陳當場承認影片上的男子是他沒錯，但矢口否認有猥褻行為。他表示，一上車就站在那個位置，並非刻意靠近女學生，因公車前後晃動致視覺上的錯覺，才讓車上其他乘客誤解他有猥褻行為。

公車警察
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