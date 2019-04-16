Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑

2019-04-16 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市1名Airbnb房東隋姓男子，在男房客的飲食中摻入FM2氟硝西泮，並趁其在閣樓昏睡後，用手猥褻下體得逞，同年7月隋男約男網友到家「抱睡」，再以相同手法下藥，以手指強制性交得逞。士林地方法院審結，認為隋犯下使人施用三級毒品罪、藥劑強制性交罪，應執行有期徒刑10年。

隋姓男子在Airbnb網站提供自家閣樓給旅客住宿，認識1對房客夫妻，106年2月11日至15日，男房客從香港來台探親，再度入住閣樓，隋向房客妻子稱不用收租。

不料，在12日晚間，隋在男房客泡麵、威士忌等飲食下藥，房客不久後在閣樓昏睡，隋躲在白色棉被中，用手來回摩擦房客性器官，房客感覺疼痛驚醒，推開棉被衝進廁所，但回房後棉被已遭人移動，趕快發訊息「help」給妻子求救，事後到精神科就診，罹患創傷後壓力症候群。

隋男在同年7月在交友軟體認識1名男網友，並相約到住處「抱睡」，隋男在男網友飲用的啤酒杯下藥，在閣樓的臥房替男網友口交，直到男網友清晨醒來，發現頭很暈，肛門被塗上潤滑液，還隱隱作痛，床上還有很大一塊血跡，懷疑遭下藥侵害，搭乘捷運離開，事後報案就醫，經診斷出慢性創傷後壓力症、憂鬱症、失眠症等疾病。

判決書指出，35歲隋男曾從事餐廳服務工作，曾因同性情傷，心情難以平復，罹患躁鬱症，且曾有自殘輕生懸念，醫師診斷後開立FM2 舒緩心境，在就診後取得藥物。

被告辯稱，和房客夫妻從房客變成朋友，沒有收費是因認為彼此關係不錯，沒理由要下藥;男網友則是雙方交友軟體相約「抱睡」，抱睡是會睡覺過程中擁抱、摸來摸去。