保母丈夫伸狼爪猥褻女童 判賠70萬元定讞

2019-04-15 14:48 中央社 台北15日電



新北一名3歲女童遭保母的吳姓丈夫猥褻，女童父母提告求償。二審台灣高等法院今天認定影響女童身心健全發展，女童父母須長期陪伴，受精神損害非輕，判吳男須賠70萬元定讞。

刑事部分，吳男一審遭判4年2月，二審改判3年10月，吳男不服提上訴，最高法院日前駁回上訴而定讞。

判決指出，女童父母提告主張，吳男明知女童年僅3歲，卻於民國105年8月間在住處，因見女童年幼懵懂，不知反抗，脫掉女童內褲，並以其陰莖、嘴及手碰觸女童外陰部，侵害女童身體及貞操權，使她身心造成極大傷害，請求吳男應賠償女童新台幣200萬元、女童父母各150萬元。

一審法院判吳男須賠償100萬元，吳男不服提起上訴並主張，他猥褻行為僅一次，時間短暫，沒有使用腕力直接壓制女童，且年事已高又患病，經濟狀況不佳，已支付30萬元給女童父母，請求降低金額。

二審法院審酌，案發時女童年僅3歲，心智未臻成熟，影響她的身心健全發展，女童父母則因女兒遭侵害需長期安撫陪伴，所受精神損害非輕，參酌兩造財務狀況，認定吳男應賠償女童30萬元、女童父母各20萬元，總計70萬元，扣除已賠償30萬元，須再給付40萬元。全案定讞。