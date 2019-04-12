教育部干涉大學自治 輔大夏林清停聘處分遭法院撤銷

2019-04-12 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



輔仁大學心理系性侵案吵得沸沸揚揚，當時社科院前院長夏林清還舉行記者會。圖／報系資料照片 分享 facebook

喧騰一時的輔大心理系性侵案，受害人的男友2016年5月在臉書爆料，時任輔大社科院長夏林清與工作小組疑似吃案，輔大校教評會決議停聘一年，經教育部核准。夏不服提告，主張教育部有違法缺失，台北高等行政法院認為教育部未善盡保障大學自治職權，昨撤銷原處分，可上訴。

夏曾經親自出庭，強調提告是為捍衛教育工作，「教育部犯錯，輔大校長江漢聲息事寧人也犯錯！」

2015年6月輔大心理系發生性侵事件，受害人的男友在臉書發文，爆出夏林清參與的工作小組疑似吃案，夏為了校系名聲欲息事寧人，還用言語造成被害人二次傷害，引起網友熱議。

夏認為指控不實、公開回擊，而受害人後來在臉書向夏及輔大心理系道歉，引發另一波爭議，連知名駭客組織「匿名者」都對輔大官網發動攻擊，事件如滾雪球般擴大後，輔大將夏停聘。

夏不滿被停聘，提告主張教育部審核輔大校教評會決議，沒注意對她有利部分資料，沒發揮糾正輔大程序違失的功能，甚至教育部一開始就「分案錯誤」將「師生糾紛」硬推成「性平案」要輔大啟動性平調查。

法院指出，教師法第14條第1項限制大學對其教師為不利工作權處分事由，且賦予教育部協力就該等事由是否成就判斷為合法性控制權限，其深層內涵在於透過教師工作權保障，落實大學教師個人學術自由；透過教評會成員無偏頗之虞而獨立行使職權的教評會，不偏聽而慎重審查各項有利或不利於教師資訊，清楚說明作成判斷理由此正當程序設計，以排除國家挾立法、行政權干預大學人事自主，以避免大學本身成員被不當介入以多數決之方式，排除異己。

法院認為，輔大校教評會決議停聘夏1年，是加入考量其行為所引發外部對於被告輔大各種壓力（包含教育部對輔仁大學一再督促應盡速處理，否則將依私立學校法第55條裁處），而決議停聘1年，藉以「平息眾怒」，顯然出於與事務本質（教師適格與否）無關考量，容有裁量濫用違法情事。

教師法第14條第1項第13款補漏條款並未明文教師違反法令種類原因，乃授予大學教評會就此仍有形成該等處分決策權限；但相對地，大學教評會如為該等考量，即必須就其利弊分析判斷及裁量過程，盡相當說明義務，方能取得法院尊重其判斷餘地。

校教評會作成不利於夏工作權處分，對她是否因其行為而影響教師適格或何以有停聘必要，卻未能公開於會議中討論，又未載明理由於決議中，以致無法檢驗辯證，有違行政程序法第96條第1項第2款所示處分應載明理由正當程序。

法院指出，教育部基於協力保障大學自治職權，於行使教師法第14條1項同意權時，原不應核准該等決定，但教育部不僅未善盡該等職權，甚而於校教評會作成決議前，即一再行文輔大促其召開會議，否則以私立學校法第55條繩之，不無干涉大學人事自治之嫌。