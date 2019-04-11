親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

男扮女裝性侵年過半百夜歸女 她怕被殺死讓他得逞

2019-04-11 13:34聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民鍾姓男子去年深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人「小月」，以性交易為幌子搭訕被拒，強行性侵得逞，法官詢問被害人為何不反抗？年過半百的被害人說「我怕他殺我」、「他這種變態如果殺死我怎麼辦，我為了保命，我要活命」，台中地院依強制性交罪將他判刑4年。得上訴。

判決書指出，鍾男為為釋放壓力於喬裝為女子後，去年8月8日凌晨，騎腳踏車外出，行經中市西屯區的統一便利商店外，發現女店員為「小月」所穿洋裝扣背部之鉤子後，迨「小月」離開該店獨自行走。

鍾男以性交易等為幌子向前搭訕「小月」被拒，仍不放棄，尾隨她至活蝦餐廳前，告知「小月」其他已忍不住啦，要求與她發生性行為，被害人再以「我不是流鶯，沒有在賣！你有 30萬元嗎？我有愛滋病不要碰我！我已經停經了！」等語拒絕。

但鍾男無法克制性欲，性侵被害人得逞，完事後隨即丟擲30元至地上予「小月」，逕自逃逸無蹤，經被害人報警，員警至鍾男住處搜索，扣得金色假髮、條紋頭巾、黑色口罩、女用紫色長袖外衣、黑色胸罩、女用涼鞋及假陽具。

鍾男坦承男扮女裝，騎乘腳踏車外出，與「小月」發生性行為，完事後丟擲30元予她，但否認強制性交犯行，辯稱是性交易。鍾的律師辯護稱，因鍾長期失眠，因長期失眠，為紓解壓力，因而穿著女性服裝，與「小月」發生性行為是性交易。

被害人「小月」證稱「我怕他殺我，怕他包包裡面有帶工具，把我殺死怎麼辦」、「他這種變態如果殺死我怎麼辦，我為了保命，我要活命」、「我怎麼跑？我推他有用嗎？我推不贏他」。

法官查出，鍾男身高165公分、體重68公斤，而被害婦人身高150公分，體重40公斤，身材瘦弱，且年過半百，無法抵抗，慘遭性侵害，依強制性交罪將鍾男判刑。

鍾姓男子去年深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人「小月」，以性交易為幌子搭訕被拒，強行...
鍾姓男子去年深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人「小月」，以性交易為幌子搭訕被拒，強行性侵得逞，台中地院依強制性交罪將他判刑4年。得上訴。 圖／本報資料照
分享

性交易性侵性行為

相關新聞

碩士男迷戀女房客 潛入房內在衣物噴精判拘役30日

2019-04-10 18:39

怒嗆小三「不要上我的床」人妻揪出性愛影片提告

2019-04-10 16:56

小三簽性愛合約答應每月做2次 人夫竟變控制狂

2019-04-10 13:28

感情糾紛 高雄男深夜遭人追砍

2019-04-10 11:20

稱離婚後願包養 通緝犯周旋貴婦狂騙219萬

2019-04-10 11:13

噁男！專偷屏科大周邊女生宿舍 內衣竊賊栽了

2019-04-10 09:34

臉貼臉是因為撿筆呀？ 高院認定女股東與業務偷情

2019-04-09 21:53

半百姊妹花PO辣照賣淫 靠三好攬客

2019-04-09 14:05

男糾纏女直播主 還趴上她車說「我是猴子 」

2019-04-09 13:41

工人性侵少女還強迫口交 判3年10月徒刑

2019-04-09 13:41

單手解內衣、脫緊身牛仔褲性侵？ 法官：與經驗不符

2019-04-08 17:40
看更多

熱門文章

酒駕巡佐請長假 卻在屏東住處尋短身亡

2019-04-11 00:00

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

遊民涉恐嚇謝龍介 謝：可憐為何政府無法讓他溫飽？

2019-04-10 20:49

國民黨台南市議員謝龍介遭恐嚇開槍 葉嫌新竹落網

2019-04-10 17:48

中華奧會副主席蔡賜爵涉貪 深夜移送北檢

2019-04-10 22:24

霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12

工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34

渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37

影／微波爐起火！友人送的入厝禮住警器即時響起示警

2019-04-10 15:41

潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05

怒嗆小三「不要上我的床」人妻揪出性愛影片提告

2019-04-10 16:56

火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

碩士男迷戀女房客 潛入房內在衣物噴精判拘役30日

2019-04-10 18:39

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50

醫師哥每月給弟2萬生活費 多次幫付酒駕罰金還被告

2019-04-10 17:41

兩家世交還是恩師 他卻大膽行搶亡師妻子

2019-04-10 17:06

輔大女學生遭潑不明溫熱液體 警方：已採跡證化驗

2019-04-10 15:27

出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45

毒蟲走完大甲媽就被逮 警神回：大甲媽要你別吃毒

2019-04-10 15:10

影／嘉義7棟木造房傳大火 火勢猛烈數公里外見濃煙

2019-04-10 14:48

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

罰學童陽台午睡 老師業務過失傷害判拘役

2019-04-11 00:29

首次旅台 她因弄丟手機結下姐妹緣

2019-04-10 15:29

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯落網

2019-04-10 23:35

中華奧會副主席蔡賜爵涉浮報 遭檢調約談

2019-04-10 18:44

黑道討債毆打 阿邦師被警救出

2019-04-10 23:45

壞到連媽媽都怕他 劉祐誠改賣蛋捲找回人生

2019-04-10 17:18

北市議員看板下驚傳10多人鬥毆！ 2人受傷送醫救治

2019-04-10 18:15

南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

中華壘球協會涉貪 北檢漏夜偵訊副秘書長

2019-04-10 23:40

偏僻農舍製毒很安全？ 毒犯製毒「太臭」仍露餡

2019-04-10 18:06

中華壘球協會涉貪 副秘書長以30萬元交保

2019-04-11 10:27

壘球協會赴美訓練標案涉貪 副秘書長遭約談

2019-04-10 15:00

夏林清指苗博雅侵害名譽權 聲請傳2博士生作證

2019-04-10 18:47

壘協移訓傳弊 約談奧會副主席蔡賜爵

2019-04-10 23:40

貴族小學男老師猥褻性交男童 遭起訴妨害性自主

2019-04-11 11:04

教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合

2019-04-10 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top