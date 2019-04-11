男扮女裝性侵年過半百夜歸女 她怕被殺死讓他得逞

2019-04-11 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民鍾姓男子去年深夜男扮女裝，騎腳踏車尾隨婦人「小月」，以性交易為幌子搭訕被拒，強行性侵得逞，法官詢問被害人為何不反抗？年過半百的被害人說「我怕他殺我」、「他這種變態如果殺死我怎麼辦，我為了保命，我要活命」，台中地院依強制性交罪將他判刑4年。得上訴。

判決書指出，鍾男為為釋放壓力於喬裝為女子後，去年8月8日凌晨，騎腳踏車外出，行經中市西屯區的統一便利商店外，發現女店員為「小月」所穿洋裝扣背部之鉤子後，迨「小月」離開該店獨自行走。

鍾男以性交易等為幌子向前搭訕「小月」被拒，仍不放棄，尾隨她至活蝦餐廳前，告知「小月」其他已忍不住啦，要求與她發生性行為，被害人再以「我不是流鶯，沒有在賣！你有 30萬元嗎？我有愛滋病不要碰我！我已經停經了！」等語拒絕。

但鍾男無法克制性欲，性侵被害人得逞，完事後隨即丟擲30元至地上予「小月」，逕自逃逸無蹤，經被害人報警，員警至鍾男住處搜索，扣得金色假髮、條紋頭巾、黑色口罩、女用紫色長袖外衣、黑色胸罩、女用涼鞋及假陽具。

鍾男坦承男扮女裝，騎乘腳踏車外出，與「小月」發生性行為，完事後丟擲30元予她，但否認強制性交犯行，辯稱是性交易。鍾的律師辯護稱，因鍾長期失眠，因長期失眠，為紓解壓力，因而穿著女性服裝，與「小月」發生性行為是性交易。

被害人「小月」證稱「我怕他殺我，怕他包包裡面有帶工具，把我殺死怎麼辦」、「他這種變態如果殺死我怎麼辦，我為了保命，我要活命」、「我怎麼跑？我推他有用嗎？我推不贏他」。