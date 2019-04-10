性侵姪女曝光 狼叔曝光後跳樓

2019-04-10 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北女子「小花（化名）」從小遭叔叔侵犯，向父母反映「尿尿會痛，被叔叔碰」，但因年紀太小，說詞真假難辨，未被大人重視下，叔叔反變本加厲，不只將試圖逃跑的她拉回，下體還被弄到受傷流血，即使已成年仍留下揮之不去陰霾；新北地檢署偵辦此案，今依加重強制性交、加重強制猥褻和強制猥褻等罪起訴小花的叔叔。

起訴書指出，小花就讀幼稚園時就曾向父母反映被叔叔侵犯，但父母因為無法判別事情真假，又顧慮家庭和諧，雖有質問，但語氣僅只在提醒對方，要對方不要再犯，未料對方會變本加厲。事後，小花因為反映無效，對於叔叔惡行不再多言，直到長大後，因壓力太大，才又向旁人提及此事。

小花表示，自己曾鎖住房門不讓叔叔進到屋內，但因為不知情的家人開門，還是被叔叔得逞了好幾次。

檢警調查，小花的叔叔在2011年到2012年間曾8度侵犯小花，除了強吻、摸胸和指侵外，還多次嘗試將生殖器放入陰道，甚至小花反抗脫逃時，他還不肯罷手，將人強行拉回後又繼續侵犯，最後看到她下體流血，爬行到廁所止血才停止。

偵訊時，小花的叔叔承認摸過小花胸部，辯稱是不小心摸到的，對於其他指控則一概否認，但測謊沒有過關。

檢方調查，小花的叔叔去年面對兄嫂質問侵犯一事時，曾說過「做了很多好事，就是因為做了一件壞事」，而且還有傳訊承認有對小花做過不禮貌的事，甚至後來輕生跳樓時，還在影片最後向小花道歉，未採信其說法。

檢方再查，小花除了向父母反映遭叔叔侵犯一事，還曾向國小同學提過叔叔惡行，再加上她對案發經過描述始終一致，因此認定確有其事。

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