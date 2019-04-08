親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

單手解內衣、脫緊身牛仔褲性侵？ 法官：與經驗不符

2019-04-08 17:40聯合報 記者王聖藜╱即時報導

女子指控黃姓男子一手控制她雙手，一手脫下她的牛仔褲性侵，檢方將黃依強制性交罪起訴。黃稱，2人合意性交，還說她穿緊身牛仔褲，有配合脫褲，被害人好友說，被害人都穿合身的，台北地院認為，強制性侵時，用單手脫下緊身牛仔褲卻未造成傷痕，與經驗不符，判黃無罪，可上訴。

檢察官指控，黃與被害人為同事，2007年黃邀約她看電影，電影結束，載她返回住處，藉故入屋內，黃將她撲倒在沙發上，以單手控制她的雙手，再以另一隻手將她穿的牛仔褲向下拉扯，強制性交得逞。

法院審理，黃坦承2007年2月3日與被害人看完電影，協助搬運物品至被害人住處、與被害人性交，但辯稱是合意性交。

被害人2017年4月在偵查庭說，黃把手伸到她的衣服內，開始解內衣、牛仔褲褲頭，她哭著請黃不要這樣做，黃就用左手把她兩隻手腕倒扣在頭上方，用右手把褲子往下拉，最後把自己褲子扯下來；被害人說「黃從解開扣子到把牛仔褲扯下來，都是用一隻手完成的」。

被害人與黃對牛仔褲是否合身，爭執甚烈。黃說，她穿的是緊身牛仔褲，腳踝非常難脫，在脫時，她的腳還會打直，在脫褲子臀部時，她會將腰微微往上提，「她穿的是非常緊的緊身牛仔褲！」

被害人偵查中稱，當天的牛仔褲下擺較寬，審理時卻稱，穿的是靴型牛仔褲，在小腿部分會看起來比較寬鬆，膝蓋部位會做窄一點點，不過，被害人的友人證稱，被害人的牛仔褲是窄管、合身的，另說被害人都是這樣穿的，法官因此認定被害人指述有瑕疵。

法官認為，被害人稱被強制性交，但依她證述，除手腕有瘀傷，並無其他傷勢，如果黃施強力拉脫牛仔褲甚至性侵，「難想像未對被害人造成下體或大腿的傷」，被害人所述與經驗相悖，不能僅憑她單一陳述就推定黃犯案。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
分享

牛仔褲性侵電影
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

妻子寒夜「冷」虐待？外遇夫訴請離婚被駁回

2019-04-08 13:23

藥妝店有噁心大叔 猛舔女童腳趾被店員合力壓制

2019-04-08 12:35

小三生子成鐵證！親女兒揭腥爸偷吃

2019-04-08 12:19

持刀狠殺越籍前妻和教授小王 男子「自首」判無期徒刑

2019-04-08 12:09

越男不甘「被分手」 搶前女友皮包勒頸

2019-04-08 11:20

日式料理店老闆下藥 大陸女學生吃了龍蝦沙拉被性侵

2019-04-07 13:59

惡男性交易竟偷拍 假刪照再騙上床

2019-04-07 13:26

智障女控鄰居性侵陳述前後不一 法官判無罪

2019-04-07 10:07

「那個來時」她遭下藥性侵 他辯嘿咻時房間是暗的

2019-04-07 08:56

戀足癖爸要6少女穿絲襪聞腳逞慾 地院判1年8個月

2019-04-06 19:16

說好「只嘿咻不談感情」女子口交完暈船愛上對方

2019-04-06 12:03

添好運組長強壓女員工頭 要她在男同事腿上休息

2019-04-06 10:10
看更多

熱門文章

烏龍！員警吃含酒巧克力 自己吹酒測超標遭所長函送

2019-04-08 10:25

殺台大女碩士分屍後上吊 今與父母均處分不起訴

2019-04-08 13:01

港龍飛機引擎冒煙 安全迫降高雄機場

2019-04-08 08:51

三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

2019-04-07 20:21

高鐵當自己家！男子光腳「饋咖」餐桌上 網友怒：超噁心

2019-04-08 14:13

象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」

2019-04-08 00:59

「下營香」滋事上演國道砸車 警移送4嫌

2019-04-08 00:08

「工時12小時學技術」 學徒提告機車行討回4年加班費18萬

2019-04-08 11:29

連千毅遭起底是黑幫洗白變直播主 謠言瘋傳妻子捧肚護航

2019-04-08 09:49

影／廂型車開國道連12次自撞中央分隔島 駕駛送醫

2019-04-08 15:55

脫口「吃屎」 連姓直播主身分引熱議

2019-04-07 21:13

六輕驚天一爆 「嚇死」兩公里外數千尾魚？

2019-04-08 11:09

泰山八寶粥公司涉詐貸逾10億元 檢調約談董座詹舜淇

2019-04-08 15:07

港龍傳引擎冒煙急折返 旅客驚：起飛就有大震動

2019-04-08 10:20

重機與重機對撞倒地 1騎士頭部重創身亡另1人輕傷

2019-04-07 21:07

六輕氣爆意外 雲林縣長憤怒又難過向中央喊話

2019-04-08 12:20

連千毅向社會大眾道歉 指稱上頭已下禁酒令

2019-04-08 14:33

高市知名內惟商城大火幾全毀 幸無傷亡

2019-04-08 08:33

到底賣什麼？ 熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」

2019-04-08 13:02

員警兩度酒駕 沒想到上月勤前酒測未過車被扣

2019-04-07 23:07

他拖21分鐘不酒測 警察開罰法官挺

2019-04-07 21:24

六輕氣爆發生20小時 雲林多處空品紅色警示

2019-04-08 11:10

小三生子成鐵證！親女兒揭腥爸偷吃

2019-04-08 12:19

台塑六輕氣爆 管理部副總陳文仰：向社會大眾道歉

2019-04-08 10:54

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17

影／保麗龍船入侵潮境保育區 岸巡無人機空拍逮人

2019-04-07 20:06

父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57

六輕再爆 工安意外大事記見端倪

2019-04-07 20:16

台南安南民宅半夜火災 燒燬兩車 二人輕傷送醫

2019-04-08 03:27

台塑六輕氣爆 今早加入惰性氣體排出管內殘存氣體

2019-04-08 08:22

六輕氣爆萬人撤離 先重罰500萬元停工

2019-04-07 23:41

六輕液化石油氣外洩爆炸 台化：燃燒後無毒性

2019-04-07 19:56

藥妝店有噁心大叔 猛舔女童腳趾被店員合力壓制

2019-04-08 12:35

飛車自撞分隔島 男騎士頭破血流送醫不治

2019-04-07 23:06

直播脫口「吃屎」 惹來道上棍炮交加

2019-04-07 23:32

台北市驚傳工安意外 民眾推大門摔洞口身亡

2019-04-08 13:41

志玲姊姊捍衛隱私權告週刊求償1千萬 法院判獲賠80萬

2019-04-08 15:44

妻子寒夜「冷」虐待？外遇夫訴請離婚被駁回

2019-04-08 13:23

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

嗆新北市角頭吃屎！ 連姓直播主今午到警局報到說明

2019-04-08 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top