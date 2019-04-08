單手解內衣、脫緊身牛仔褲性侵？ 法官：與經驗不符

2019-04-08 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



女子指控黃姓男子一手控制她雙手，一手脫下她的牛仔褲性侵，檢方將黃依強制性交罪起訴。黃稱，2人合意性交，還說她穿緊身牛仔褲，有配合脫褲，被害人好友說，被害人都穿合身的，台北地院認為，強制性侵時，用單手脫下緊身牛仔褲卻未造成傷痕，與經驗不符，判黃無罪，可上訴。

檢察官指控，黃與被害人為同事，2007年黃邀約她看電影，電影結束，載她返回住處，藉故入屋內，黃將她撲倒在沙發上，以單手控制她的雙手，再以另一隻手將她穿的牛仔褲向下拉扯，強制性交得逞。

法院審理，黃坦承2007年2月3日與被害人看完電影，協助搬運物品至被害人住處、與被害人性交，但辯稱是合意性交。

被害人2017年4月在偵查庭說，黃把手伸到她的衣服內，開始解內衣、牛仔褲褲頭，她哭著請黃不要這樣做，黃就用左手把她兩隻手腕倒扣在頭上方，用右手把褲子往下拉，最後把自己褲子扯下來；被害人說「黃從解開扣子到把牛仔褲扯下來，都是用一隻手完成的」。

被害人與黃對牛仔褲是否合身，爭執甚烈。黃說，她穿的是緊身牛仔褲，腳踝非常難脫，在脫時，她的腳還會打直，在脫褲子臀部時，她會將腰微微往上提，「她穿的是非常緊的緊身牛仔褲！」

被害人偵查中稱，當天的牛仔褲下擺較寬，審理時卻稱，穿的是靴型牛仔褲，在小腿部分會看起來比較寬鬆，膝蓋部位會做窄一點點，不過，被害人的友人證稱，被害人的牛仔褲是窄管、合身的，另說被害人都是這樣穿的，法官因此認定被害人指述有瑕疵。