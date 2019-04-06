說好「只嘿咻不談感情」女子口交完暈船愛上對方

2019-04-06 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市1名女子2016年7月到男性友人家過夜，控訴遭對方指侵、逼口交，導致自己精神崩潰，提告求償20萬元，但男子反駁說，2人約好只性交、不談感情，過程都沒違反她意願；法院認為，女子坦承自己暈船，提出的證據也矛盾，認為她求償無據予以駁回。

女子說，當天到男子租屋處過夜，凌晨因情緒低落，對方就伸手抱她還壓到身上打算性交，自己怕拒絕後彼此朋友關係破滅，就妥協並明確說「只替你口交」，結果男子強用手指性侵，她痛到躲進廁所哭，最後又被闖入強迫替他口交1次，

她認為，男子沒確認她意願持續要求性行為，導致自己精神受損，甚至多次嘗試自殺，要求男子賠償20萬元，並以臉書帳號公開PO文道歉。

男子反駁，事前就和她說「只能有性關係，不能陷入情感」，整件事也得保密，而當天彼此順其自然性交，女子還主動坐到他身上摩擦、索吻，後來一起到廁所沖洗，也是女子主動替他口交，認為她指控和事實矛盾，且本件性侵案也經檢方不起訴處分。

法院調查，2人發生性行為隔天還一起出遊、參加性別議題講座，與一般遭性侵受害者反應大不相同，經當庭詢問，女子卻以沒有交通工具為由，顯然和常情相悖；再者，根據相方對話紀錄，女子曾說「我暈船了可以嗎？我不提了，讓我自己冷靜」。

此外，法官還發現2人發生性行為後，女子非但沒有質疑、指責對方，反而是態度和善、積極和他聯絡，甚至主動道歉承認自己暈船（也就是對男子投入感情），雙方仍然像朋友般互動、閒聊，並談論電影、感情問題等，從對話中沒表現出創傷反應。