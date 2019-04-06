添好運組長強壓女員工頭 要她在男同事腿上休息

2019-04-06 10:10 聯合新聞網 綜合報導



添好運女員工遭組長強壓頭部至男同事腿上。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

又傳職場性騷擾！一名添好運女員工在參加公司春酒時，人事組長突然跑來，借著酒意，將她的強壓至另一名男同事腿上，要她在腿上休息，事後該組長在LINE表示「當下可能喝了酒，以為沒有什麼」，並未致電或親自道歉。添好運表示，已先將該名組長停班停職，調查後若情節嚴重會再將其開除，一周內將調查完畢。

根據《蘋果新聞網》報導，一名林姓女子在添好運台中店工作，該店全員在3月19日至餐廳喝春酒，林女表示，當時喝多了有點茫，因此趴在桌上休息，陳姓組長卻突然跑來，從背後將她的頭強壓在隔壁男同事的大腿間，要他好好休息。

林女表示，當下覺得很不舒服，但為了場面好看，避免尷尬只好忍耐，幸虧當時有同事叫她，她才順勢逃走。對此，林女男友非常不滿，兩人找上陳組長理論，對方雖承認有此事，卻說是因為喝酒，「以為沒什麼，很抱歉不應那樣做」，但林女男友無法接受，怒嗆「我不懂什麼氣氛需要壓女生的頭，添好運沒那麼低俗吧」。

林女男友表示，有找台中店長申訴，但店長不願正面回應，態度也不佳，事發10天卻沒有致電，也沒有親自道歉，僅得到陳組長回應「我那時把xx壓到別人的腿上休息，我和你說聲對不起。當下可能喝了酒，又在那氣氛之下，會以為沒有什麼。很抱歉我不應該那樣做」。

添好運則表示，將在一周內釐清此事，目前已將陳組長停班停職，調查後若發現情節重大，會再將其開除。