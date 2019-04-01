補習班負責人涉猥褻女童 遲通報重罰25萬元

2019-04-01 14:42 中央社 新北1日電



新北市林口區某補習班負責人兼老師疑對女童不當猥褻性侵遭控告，市府今天表示，靜待司法調查，要求當事人不得接觸女童，否則撤銷立案。補習班因延遲通報，重罰新台幣25萬元。

市府表示，對於國小6年級女童疑似遭補習班負責人兼老師不當接觸案，社工人員在3月中旬獲悉後，已提供陪同偵訊及法律諮詢服務。未來，將視女童及父母親的需求陪同出庭，並協助庭前準備以降低女童在訴訟過程的焦慮。

新北市1名國小6年級女童的母親，指控補習班男性負責人兼老師，趁上課時對女兒猥褻、企圖要求舌吻，還單獨帶女童看電影約會，甚至以手指對私處有不當接觸。

母親幫女兒洗澡時獲悉，3月8日向補習班主任投訴，但這所短期文理補習班主任並沒有立即在24小時內通報教育局與家庭暴力與性侵害防制中心。

母親控訴，女兒曾將遭摸私處一事，向其他班上同學求助，同學鼓勵她要提起勇氣向家人坦白。她曾到補習班質疑，陳姓老師否認，反指女童說謊。因此，陪同女兒驗傷後，10日向警方報案提告妨害性自主罪，不希望有下一個孩童受害。

家長並於3月11日向新北市府家防中心投訴，教育局接獲通知後，立即前往處理調查。補習班在遭教育局稽查與要求下，遲至3月13才通報新北市府教育局。

市府說，補習班已違反補習及進修教育法規定，未在獲悉後24小時立即通報，已處罰補習班最高罰鍰新台幣25萬元，並要求這名老師（負責人）必須先離班，不得接觸女童否則將要求停止招生，並撤銷立案。

市府表示，獲悉當天立即前往稽查，調查遭投訴者為補習班負責人，教育局將靜待司法調查，如查證屬實，將立即依補習及進修教育法廢止補習班立案，並將負責人通報至全國不適任教師系統。

市府說，將依女童身心狀態提供心理諮商，並視情況提供父母對於親子互動的諮詢，以協助女童及父母親面對此一事件。