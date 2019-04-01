北市頂尖高中爆發老師性侵學生 轄區警方未接獲報案

2019-04-01 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市頂尖知名高中爆發社團男老師性侵學生案件，不過轄區警方指出，從去年到現在，都沒有接獲校方或相關人士報案，現在警方將主動介入調查。

涉嫌性侵的男老師是這所高中校友，7年前回到學校指導社團活動，去年有兩名學校老師指控男老師涉嫌性侵學生，但學校調查後，老師和學生都否認有性侵，最後以案件不成立結案，但今年又有老師出面指控社團男老師性侵學生。