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北市頂尖明星高中 傳社團老師性侵男學生

2019-04-01 12:03聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市頂尖明星高中傳出有社團男老師，疑似性侵學生，總共3起通報案件，至少2人受害，導致受害學生身心嚴重受創，儘管狼師則被火速不續聘，但仍在其他高中兼課指導社團，恐染指其他年輕學子。

對此，北市府教育局主秘陳素慧表示，確實在今年一月接獲學校通報社團男老師疑似性侵學生，校方也成立性平委員會進行調查，由於學生是高三生，適逢學測期間，因此調查時間是在學測後，目前已確定調查完畢，4月3日將進行最後確認。

陳素慧說，從去年至今總共發生三起，一件是去年三月，一件是去年12月，一個是今年1月，去年有學生通報後，發現是社團兼任指導老師，校方認為確實有疑義，因此今年六月九日後不再續聘，若4月3日性平案成立後，將通報全國不適任教育人員資訊網。

不過據傳，第一件性平調查，教師和學生都否認？陳素慧說，當事人跟被行為人確實都不認為是性平案，也因為雙方不認為有性平案件，所以無法成案。

不過陳素慧也強調，如果在學校，老師和學生是比較不對等的權力關係，如果發生這樣的事情，學生應該要勇敢站出來，還是要勇敢讓老師知道，學校會盡快處理，校方也有通報的責任，知情不報者將開罰三到六萬元。

北市教育局主秘陳素慧今針對明星高中性侵疑問出面說明。圖／北市府教育局提供
北市教育局主秘陳素慧今針對明星高中性侵疑問出面說明。圖／北市府教育局提供
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