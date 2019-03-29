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少年輔育院驚傳口交喝尿霸凌 劉姓少年被重判16年

2019-03-29 19:41聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

劉姓少年在彰化少年輔育院內，多次以毆打、恐嚇逼同院的少年幫他手淫、口交，惡行被人...
劉姓少年在彰化少年輔育院內，多次以毆打、恐嚇逼同院的少年幫他手淫、口交，惡行被人揭發，案經雲林地方法院審理，今天判處劉姓少年8罪共16年徒刑。 示意圖／ingimage
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劉姓少年與甲男、乙男、丙男、丁男、戊男、己男及林姓少年均同在彰化少年輔育院接受感化教育，劉在院內當老大，多次以毆打、恐嚇逼同院的少年幫他手淫、口交，或逼演口交春宮戲供他觀賞取樂，或逼人喝尿等惡行被人揭發，案經雲林地方法院審理，今天判處劉姓少年8罪共16年徒刑。

雲林地方法院指出，劉姓少年於104 年1月間，連續在彰化少輔院崇德樓2樓的舍房內，趁眾人熟睡，叫醒戊男幫他手淫，戊男不從，劉即拉戊男的手撫摸自己的生殖器猥褻2次，並逼戊男幫他口交1次，且在同年2月間利用一齊洗澡時，逼戊男趴在儲水桶旁，強行對他肛交1次。

不但如此，劉的虐行仍未停止，同年2月10日晚間，劉又藉故找戊男麻煩，和己男、林姓少年在舍房內，共同逼戊男喝下用洗衣粉、墨汁調成的「茶」並用鼻子吸食洗衣粉，將戊男的頭強壓到水桶中，逼戊男自己往身上塗抹牙膏再以熱、冷水交替沖戊男，逼戊男翻開生殖器包皮露出龜頭，再用牙刷刷戊男的龜頭，戊男被灌太多水跟「茶」，想上廁所，劉竟逼戊男喝下自己的尿。

同年3 、4 月間劉又藉故要求乙男罰寫「不要再叫他哥哥」100 遍，劉認為乙男寫太慢就用衣架痛打，並教唆甲男要求乙男自行脫光衣服再從嘴巴灌水、或用衣架、拳頭虐打成傷，劉仍意猶未盡，進一步逼乙男替甲男、丙男口交，甲男、丙男因畏懼劉也不敢反抗，劉則在一旁觀賞性交行為。

儘管劉一再供稱自己沒有同性傾向，不可能和被害人有任何性行為，意圖開脫，但合議庭法官許佩如、黃偉銘、王子榮審理該案時，除對被害人做了創傷後壓力鑑定，證實因被性侵而留下後遺症，且法官認為性取向和性行為在若干情況是可分開的，在心理學中提及境遇性的性行為，是指受到特殊的環境默許、鼓勵或迫使，使人會進行不同於自己所認同的性行為。

因竊盜和毒品接受感化的劉，出身隔代教養家庭，從青少年起就不斷惹事，行為乖張，從安置機構到第二次被執行感化教育，竟還做出令人觸目驚心的性侵和霸凌虐行，法官認為其行為極為可惡，因而重判他16年。

法官在判決書中也質疑劉的連續惡行，竟都未被少輔院老師發現及早介入，法官認為感化教育是國家對少年處遇的最後防線，本案被害人不僅沒獲得保護，反而造成他們生命歷程中的一段不堪，難道這些被送入感化的孩子就活該倒楣？所以期待少輔院在制度上應可改善，投入更多的人力或資源，多花心思注意每個孩子的變化，事發後少輔院有無做出檢討或防範，還是得過且過，馬照跑舞照跳？讓院生彼此間上演如韓國電影熔爐般的劇情，寫實殘酷。如何翻轉這樣的結構困境，是大家不能逃避的責任。

彰化少年輔育院。圖／本報資料照
彰化少年輔育院。圖／本報資料照
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感化性行為性侵

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