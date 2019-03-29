泰國變性正妹來台賣淫 應召站主打深喉嚨被警搗破

2019-03-29 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



朱姓男子涉嫌在民宅設應召站機房，上網貼清涼照攬客，媒介男客與應召女至旅館性交易，警方搜索機房逮捕朱等9人，在旅館查獲2名應召女，其中1人是泰國籍變性人，外型比一般女子更豔麗，員警檢查證件才知是男兒身。

警方調查，朱姓男子（32歲）與妻子在台北市北投區某社區大樓租屋，設置電腦機房，在網路論壇上傳性交易廣告，以「深喉嚨」、「殘廢澡」、「走後」、「無套」等服務內容吸引男客，搭配性感裸女照，號稱與國內上百家應召站合作。

據調查，機房以LINE聯繫嫖客，約定時間及旅館，再通知應召站派旗下小姐前往賣淫，地點有台北市、新北市與台中市，每次半小時至1小時，收費3000至4000元，機房抽佣500元，應召站及小姐以4成、6成比例拆帳。

台北市內湖警分局今年初接獲檢舉，前天搜索機房，逮捕這對夫妻與2名男合夥人、2名男員工、3名女員工，分別在北市的兩間旅館，查獲1名泰國籍變性人（22歲）及1名大陸籍女子（35歲）。

兩名應召女坦承性交易，供稱每天接客5、6人，警方搜索時房間沒有男客，但擺放不少保險套及潤滑液；這名變性人身材姣好、打扮清涼，員警檢查其證件，才發現是男性。