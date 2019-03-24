摩鐵性侵外籍看護還反控她先露胸引誘 遭判6年徒刑

2019-03-24 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



又有外籍看護遭性侵！台北市1名林姓男子，幫印尼籍女看護還款2萬元貸款，卻將人帶往摩鐵性侵得逞，事後在法庭還反控看護不想還債，才會引誘性交易、指控提告、甚至逃離出境等一連串計畫。士林地方法院認為，林男犯強制性交罪，判處有期徒刑6年。

印尼籍看護106年7月初次到台灣擔任看護，經仲介介紹至林家照顧罹患阿茲海默症的阿嬤，林男因雇主胞兄長年在日本，經常在晚間探望母親，也曾多次載看護外出採買家中所需生活用品。

判決書指出，林男在106月12月6日佯稱帶看護外出採買，卻將人載往摩鐵，看護察覺異狀大喊「不要」，但遭林強行拉近房間、壓制在床、脫掉衣著，性交得逞，完事後再經林男載往超市採買。

看護隱忍痛楚，整夜睡不著，甚至收拾行李打算離開，直到隔日翻譯人員帶她至醫院回診手部病症，才決定說出遭林男性侵。看護邊哭便說，「當時腦筋一片空白，心都碎了」，很害怕，不知道要怎麼辦。

醫師及翻譯人員證稱，看護在遭性侵後，有哭泣、焦慮反應，還萌生自殺念頭，曾說想喝清潔劑結束生命，診斷為急性壓力症候群。經醫院通報，看護入住收容所，但不久後，稱要至清真寺拜拜，隨後就搭機離開台灣。

林男供稱，幫忙看護支付3期貸款，約2萬多元，看護曾用「2千、make love、motel」等單字，暗示去汽車旅館或泡湯交換抵債，又故意彎腰露出胸部，邀約前往摩鐵。林指控，看護主動靠近撫摸，性行為全程「都在笑」，沒有任何抗拒或表示不要。

根據林男和看護在廚房的監視器畫面，林男操作手機、提供資料給看護觀看，又從皮夾數了5張千元鈔票，隨後又放回皮夾。合議庭認為，在案發不久後，林確實詢問看護是否以5千元當作性行為對價，若是看護事先主動邀約同意性交易，應收下現金，抵償欠款，而非不知所措不講話。