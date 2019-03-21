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國道轎車慘被夾扁畫面曝光 疑聯結車煞不住釀5連環撞

阿兵哥凍未條 酒店門口撿屍性侵判4年

2019-03-21 15:13聯合報 記者邵心杰╱即時報導

吳姓男子前年11月間仍在服役，某日凌晨騎乘機車外出獵豔，經台南安平區一夜店門口，發現1名女子泥醉，竟向安管人員謊稱是女子友人，隨即呼叫計程車將她扶上車，載往汽車旅館內乘機性交兩次得逞，女子清醒後發現全身赤裸且下體疼痛，向吳詢問後才知遭性侵，報警處理，台南地院認吳現役軍人犯乘機性交罪，處4年徒刑。

案發當時，吳仍在服役，現已退役後無業，生活支出則仰賴父親資助。他辯稱，對方進入旅館房間後，在廁所裡吐了10多分鐘，吐完她就清醒，她就自己脫掉衣服，脫下他的褲子，主動與他發生性關係 ，他沒有乘機性侵對方。

女子表示，前年11月3日晚上11時30分，她帶2位日本客人到安平區夜店玩，客人訂包廂，3人在包廂內喝香檳，她喝了3杯，後來調酒師拿了一口杯烈酒給她，當場連續喝了5杯列酒，隨後調酒師又調了混搭香檳給她，返回包廂後，她帶客人到前排看表演，舞者又用酒瓶餵了兩次酒給她喝，之後，她喝了什麼酒，已經沒有印象了。

她說，因為喜觀跳舞，她上台跳了3至5分鐘，開始覺得不舒服，回到座位後就突然吐了，之後她就無意識，在店門口狂吐，但誰把她帶到門口也沒有印象。工作人員有上前關心，她已醉到無法思考反應，無法走動，「她是我朋友」有個陌生男子把她抱上計程車，載她到旅館，還向櫃台人員說「我朋友快不行了」， 她被帶到有床的房間，就癱在床上，睡到中午才醒來。

清醒後，她發現全身沒穿衣服，下體很疼痛，還宿醉頭痛、噁心，驚慌直問對方做了幾次，有沒有戴套，你是誰？吳當下謊稱自己放高利貸的，有戴套等等，結果根本不是這回事，還想在女子清醒時，幫他口交。

女子表示，當時內心慌亂，不知該怎麼辦，只想到要處理代班工作，身上沒有錢坐計程車，也沒鞋子，不知道怎麼離開房間； 直至吳必須回到夜店騎機車，她要回去找高跟鞋，重返現場後匆忙離開。

台南地院合議庭傳喚夜店及汽車旅館相關人員、 計程車司機等證人，調閱監視器畫面，案發後女子也到醫院驗傷，驗出吳的DNA。經檢方起訴，台南地院判吳4年徒刑，可上訴。

吳姓男子服役期間在酒店外撿屍性侵，台南地院認吳現役軍人犯乘機性交罪，處4年徒刑，...
吳姓男子服役期間在酒店外撿屍性侵，台南地院認吳現役軍人犯乘機性交罪，處4年徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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