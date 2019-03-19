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女檢座辦妨害家庭案 遭小三反咬性騷擾

2019-03-19 17:53中央社 彰化縣19日電

彰化地檢署女檢察官莊珂惠偵辦妨害家庭案，與女法警勘驗黃姓女被告身體，事後遭黃女告性騷擾，因逾期法院不受理，彰檢行政調查認為所做勘驗程序是調查證據及犯罪情形所需。

彰化地方檢察署今天表示，莊姓檢察官偵辦一起妨害家庭案件，民國107年4月24日偵訊時，認為案件告訴人所提被告黃女身體特徵有必要加以查證以釐清事證，但因當時女法醫公出，因此在僅有一名女法警在場空間，親自勘驗黃女身體私密部位，並命女法警拍照存證。

彰化地檢署指出，黃女委任律師108年1月對莊姓檢察官提起性騷擾自訴，彰化地方法院認為逾6個月告訴期間，以108年度自字第2號刑事判決不受理。

彰化地檢署得知後，主動分案進行行政調查，並啟動性騷擾申訴程序，3月12日召開性騷擾申訴處理調查小組會議，由4名署內委員及2名外部委員經充分討論，一致認為莊姓檢察官所做的身體勘驗程序，是為調查證據及犯罪情形所需，且未違反黃女意願。

彰化地檢署指出，實施勘驗人員符合刑事訴訟法規定都為女性，非屬性騷擾防治法規定的性騷擾案件，全數決議通過不受理；彰化地檢署已依法將調查結果通知申訴人，並告知若不服調查結果後續再申訴規定。

彰化地檢署表示，今天有媒體引據上述刑事判決自訴意旨內容加以報導，恐誤導社會大眾，特予澄清莊姓檢察官勘驗行為屬偵查作為，並非性騷擾，且這件妨害家庭案3月13日已起訴。

性騷擾檢察官妨害家庭
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