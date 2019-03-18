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磁性聲音是昨晚辦事沒睡飽？ 人妻這樣撩她老公讓正宮火大

2019-03-18 12:39聯合新聞網 綜合報導

有夫之婦該如何和別人的老公保持適當的距離？示意圖／Ingimage
有夫之婦該如何和別人的老公保持適當的距離？示意圖／Ingimage
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有夫之婦該如何和別人的老公保持適當的距離？一名程姓人妻在臉書爆怨公社上發文表示，她先生工作上的一位好夥伴已經結婚，但對方老婆卻用LINE傳了一些奇怪的訊息給她先生，讓她感到有疑慮，她不確定是自己太小心眼還是對方或許是另有目的？

她指出，自己的先生和對方老婆總共才見不到五次面，但對方卻傳LINE寫說，「你聲音好有磁性喔，感覺就是昨晚辦事沒睡飽」，結果先生問對方說「辦什麼事？」，她卻回「哈哈，我不知道喔。」

這名人妻問男網友們說，如果有女生傳這種訊息，「你會怎麼解讀意思？」而她也想問其他的女網友們，「如果有人對妳老公說這種露骨的話，妳們會怎麼想？」

她認為對方同樣也是已經有老公的人，怎麼能跟別人的老公講這種話？她個人是完全無法接受，覺得對方「到底是在暗示什麼？」大家都成年人，也都結婚生孩子了，會不懂那是什麼意思嗎？

有人看了回應說，「這女的在撩妳老公耶，不過妳老公回答很得體，可是還是要小心」，網友建議她直接用老公的手機回傳表明自己是正宮，而且要嚴詞警告對方注意講話的言語。

其他人也說，「就是不懂，很多女生明明知道對方已經有另一半，講話還不懂分寸，不會避嫌」、「通常這種就是直接刪除封鎖就好了」、「如果妳老公定力不夠強，妳就要加入靠北小三了」，甚至還有人說他弟就是因為這種人搞得跟未婚妻吵架，要她一定要小心。

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