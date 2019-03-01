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獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

色神棍強剝衣「通氣」不成 判刑2年還要賠百萬

2019-03-01 12:36聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

一名女子因生活不順到石姓男子的神壇問事，石男指她卡到陰及性生活失調才不順遂，到她家看風水卻藉故強脫衣褲要幫她「通氣」，並稱會給她1萬元，常「幹」還可賺外快，不斷言語戲謔，女子雖奮力扺抗脫離狼爪，卻罹患重度憂鬱及創傷後壓力反應，苗栗地院判石男應賠償女子100萬元精神撫慰金。

判決指出，石男於105年9月26日上午9點多到女子住處看風水，託詞為她消災解厄，以毛筆在她背上畫符咒，卻將她上衣及內衣拉起並撫摸背部，女子受驚嚇喝令石男離開，石男卻指她對神明降駕不尊重，還說她下面氣不通，如果他「幹」10分鐘氣就通了，且可享受高潮，還不斷言語戲謔嘲弄。

石男將她推倒床上強脫衣褲吻胸及撫摸下體，因她奮力抵抗，性侵未能得逞，石男已被苗栗地院依強制性交未遂罪判刑2年，女子受辱及驚嚇後，不敢待房間只能睡在客廳，常被噩夢驚醒，甚至無法上班，一天只吃得下一餐，也影響夫妻生活，被診斷患有重度憂鬱及創傷後壓力反應，因此向石男求償100萬元精神撫慰金。

石男主張僅對女子強制猥褻並無強制性效的意思，也未造成女子身體外傷，行為非重大，願賠20萬元和解。

法官認為，石男強脫女子衣褲及撫摸下體，還不斷以鄙俗的「幹」字要求女子讓石男性交，顯見是基於強制性交的犯意，已屬嚴重侵害女子的身體、貞操、性自主決定權等人格法益，情節顯然重大，且根據女子診斷證明，女子身心所造成的傷害極大，求償100萬元為有理由，應予准許。

石姓男子假借看風水性侵女子未遂，除被判刑2年，還需賠償100萬元。報系資料照片
石姓男子假借看風水性侵女子未遂，除被判刑2年，還需賠償100萬元。報系資料照片
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