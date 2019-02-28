科技業經理年薪200萬 老婆背著找兩男搞援交包養

2019-02-28 12:05 聯合新聞網 綜合報導



鄧女辯稱蘇妻辯稱，和2男的對話為開玩笑，但法官仍認侵害蘇男配偶權，判賠10萬。圖為示意圖，來源ingimage。 分享 facebook

新北一名蘇姓男子指控，妻子在離婚前背著他在交友網站與2名男子約包養，甚至還和其中一名男子約好2萬的價碼上汽車旅館，懷疑自己戴綠帽，求償20萬元。雖然鄧姓前妻辯稱和對方只是網友關係，且聊天內容只是開玩笑，但法官認為鄧女與2男確有不正常交往行為，侵害蘇男配偶權，判賠10萬。

根據《自由時報》報導，蘇姓男子為科技業經理，年薪約200多萬，蘇男與鄧姓前妻2人於2008年間結婚，2017年已協議離婚。蘇男指控妻子在離婚前上交友網站與兩男約定援交、包養，並發生多次性行為，提出告訴要求賠償20萬元，並歸還幫忙墊付的保險費。

法官調查發現，鄧女與兩男有露骨對話「你竟然抓得住我的心」、「從見面那刻起，我發現自己愛上你了」。甚至傳訊息說「那天愛愛完...」，還在筆記本寫下「2017 08/18、19親密行為...」，並發現有匯款記錄。

對此，鄧女辯稱與A男對話是「開玩笑」，沒有想到對方真的匯款，雙方沒有見過面。至於與B男則僅為網友關係，未發生性行為，且部分對話內容為離婚後所為。但新北地院法官認為，鄧女與2男子的行為已逾越一般朋友往來應有界線，屬不正常往來，足以侵害蘇男配偶權，致生精神痛苦，因此判賠10萬；但保險費部分則認定為經贈與或協議由蘇男繳納，予以駁回。全案可上訴。