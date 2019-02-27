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伊甸執行長被爆與女下屬婚外情 不顧殘妻溫泉飯店開房間

2019-02-27 10:36聯合新聞網 綜合報導

伊甸基金會執行長黃琢嵩。圖截自YouTube
伊甸基金會執行長黃琢嵩。圖截自YouTube
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國內知名「伊甸社福基金會」執行長黃琢嵩傳不顧殘障髮妻，與美貌女下屬發展婚外情。「鏡週刊」報導，黃琢嵩是社福界名人，曾和患有小兒麻痺的妻子在媒體前秀恩愛，給人「護妻愛家」的好印象。年初黃卻被周刊直擊，溫馨接送林姓女下屬上下班，還在小年夜到溫泉飯店開房間。兩人雖在事發後雙雙否認交往，卻已對良好形象產生傷害。

根據週刊報導，該林姓女下屬任職於伊甸轄下機構，曾有過兩段婚姻，現育有一子一女。且面容姣好、打扮年輕，看不出是兩個孩子的媽。黃不但每天開車往返150公里接送林女上下班。春節前的小年夜還沒有在家陪家人，還帶林女到北投的溫泉飯店開房間，直到隔天上午才退房。還常與林女的兒女一起吃飯，親密互動就像一家人。

伊甸執行長黃琢嵩現年50歲，常在外從事各項公益活動，雖為輕度聽障，但為人幽默風趣。與妻子結婚至今超過20年。兩人曾同上節目接受採訪，妻子還甜蜜講述交往前黃男高壯英挺，是不少未婚女性心儀的對象，以及受男方主動服務熱誠打動的往事。臉書上也有許多夫妻和女兒一家三口和樂融融的照片，與出軌男形象成強烈對比。

週刊記者也問到黃本人，他表示，的確偶爾會接送林女上下班，但泡溫泉是因為工作壓力大，請林女協助找合適溫泉；林女也否認「溫馨接送情」，並指泡溫泉是因為「地緣相近」，所以帶他過去。

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