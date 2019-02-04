《法律白話文》第二彈出版 讓你想想「惡法亦法」

2019-02-04 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法律普及網站「法律白話文」今年出版第二本書《召喚法力》。站長楊貴智表示，本書選擇六個議題—「婚姻平權」、「言論自由」、「性工作、性交易與性產業」、「社會福利」、「勞動權益」、「國際與國際法」。希望不單僅介紹法律，而是進一步帶給讀者思索「法律本身」的問題。

法白的前身是粉絲團「服貿科普文計畫」，當時正逢服貿議題熱燒，就讀東吳法律研究所的楊貴智起心動念「成立一個解說法律的地方，讓人從法律的角度來認識服貿。」爾後擴編為「法律白話文」，致力於推動將法律用簡單文字闡述。

談及新書《召喚法力》設計與想法。楊貴智表示，與第一本書《江湖在走，法律要懂：法律白話文小學堂》差別在於，第一本書是希望介紹與民眾生活較親近的法律小常識，目標、主要訴求是讓民眾認為法律容易親近、法律在生命中可實用、帶給生活很大幫助。

相較於第一本選材簡單、與時事及民眾生活有關的權益。楊貴智指出，這次在選題過程中，作者們主要思考做法普的目的？許多法普工作者會設定為要讓民了解權益、法律規範、認識法律，比較像制度面介紹—「認識法律長什麼樣子。」

團隊認為這樣不夠深入，因為法律常常就是問題的來源，大家會討論「惡法亦法、惡法非法。」其實暗示法律本身是有問題的，才會討論「如果法律本身是有問題的，那它還是法律嗎？」

因此，團隊才會希望透過這本書，從六個主題中，來思考法律本身是否即為「可以被思考的對象」，而非僅單純認識法律，盼民眾了解要有能力及意識到「法律本身」可能就有問題，認識它的同時也要「小心」。

他表示，人們常常會說：「這就是法律、法律就是這樣規定的啊！」兩手一攤認為沒救了。其實應該進一步思考，法律如果規定不好、產生許多問題，要用什麼方法解決、討論它？

這六個主題都是台灣兩、三年內比較常見的法律問題。例如大家常提起言論自由，其實不知道界限在哪。書中像PTT上發做夢文、假新聞、燒國旗，都與言論自由有關，是否受到保障？如何保障？如何解決「假新聞」對社會秩序造成的困擾？限制假新聞的同時是否同時也是限制言論自由？

「婚姻平權」就是更典型的例子，總不可能說民法就是規定一男一女結婚，那同性別的人就再也不能被保障。「婚姻家庭定義誰說了算？被挑戰的異性戀霸權」這篇點出婚姻平權的本質，大部分的人沒意識到的盲點，在於會拿同性戀與異性戀比較，但這世界上家庭型態、人與人之間的情感，並非只區別為同、異性戀，也有多人婚、多人家庭。