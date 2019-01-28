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輔大性侵案夏林清求償1元 女學生：結痂傷口再被掀起

2019-01-28 22:51聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

輔大心理系2015年爆發性侵案，時任社科院長的夏林清宣稱，事件是「情慾流動」，轟動全國引發輿論撻伐，如今卻反控被害女學生和其朱姓男友發表不實文章，求償1元並登報道歉。今天士林地方法院首度開庭，被害人委任律師強調，案發已3年，還要面對師長官司纏訟，宛如結痂傷口再被掀起，希望夏林清能撤告，不要再窮追猛打。

今日夏林清委任律師出庭，律師主張，朱男的8千字文章是不實指控，損害原告名譽，女學生曾轉發文章表示「看過且同意」，認為女學生和朱是共犯，提告求償1元並登報道歉。

被害女學生委任的律師表示，朱男文章中有許多不實指控，女學生沒有說過「性平會是非常迂腐保守的官僚機構」、「狠電工作小組成員」等，工作小組是心理諮商，而非代替性平會調查。女學生並未轉發朱的發文，「看過且同意」指的是文章中遭遇的不分都是事實，同意朱揭露事實，非同意全篇文章。

被害女學生的律師指出，女學生和家屬收到開庭通知，無法接受為何性侵被害人，在案發3年後，還要面對師長的官司纏訟，就像「已結痂的傷口再次被掀起」，希望夏林清身為知名心理教授，為人師表、家長，能否考慮性侵被害人感受撤回告訴，別再窮追猛打。

但夏林清的律師說，夏林清基於教育者立場認為，被害人不代表就可以成為加害人，如果學生確實有說謊，也須接受懲罰。法官說，其實事件已稍微平息，訴訟將再度引起社會審視和評價，「對想恢復名譽之目的，不見得是好的」，請律師回去與夏林清談談訴訟必要性。

輔大心理系 2015年爆發性侵案，當時引發軒然大波，學校還暫停社科院夏林清院長...
輔大心理系 2015年爆發性侵案，當時引發軒然大波，學校還暫停社科院夏林清院長職務（圖為輔大一隅）。圖／報系資料照
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輔大學生 2017年闖立法院，為處理性侵事件不當而遭停職的教授夏林清平反，隨即遭...
輔大學生 2017年闖立法院，為處理性侵事件不當而遭停職的教授夏林清平反，隨即遭駐衛警與議事人員合力驅離。圖／報系資料照
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夏林清
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