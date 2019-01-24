攬泰籍女賣淫謊稱新加坡人可無套 G奶蜜桃超人氣爆紅

2019-01-24 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



移民署北區事務大隊機動隊逮捕賣淫女子，在她的手機內發現自拍照。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook 總統蔡英文上任後推動「新南向政策」，對東南亞部分國家人民放寬簽證條件限制，賴姓男子透過國外經紀，招攬泰國籍、大陸籍女子以「假觀光」名義來台賣淫；移民署破獲逮捕六名陸籍、二名泰籍女子，發現賴為了避免嫖客擔心泰國女子有性病疑慮，刊登廣告時均謊是是新加坡、馬來西亞女子。

移民署北區事務大隊機動隊日前在知名網路論壇巡邏蒐證發現，色情應召集團刊登廣告，留下Line通訊軟體帳號，標榜有大陸籍、新加坡、馬來西亞等年輕貌美女子；承辦專員加入後，對方便傳送巨乳豔照、煽情廣告，甚至稱旗下女子加價可以從事SM、無套性交易，照片火辣讓幹員都稱「看了會心動」。

機動隊去年9月先前往台北市中山區展開第一波行動，查獲4名大陸籍女子、3名嫖客，鞏固基礎事證，經持續蒐證，掌握幕後集團首腦是綽號「馬哥」的賴姓男子（58歲）；經會同移民署基隆市專勤隊、海巡署偵防分署偵防查緝隊、台北市警中山分局，本月22日再度前往中山區搜索，將賴與3名工作人員逮捕。

機動隊這次再次抓到王姓、鄭姓大陸籍女子，以及娜塔莎、安琪拉泰國籍女子，4名女子年紀在19歲到20多歲，其中鄭女身材姣好，就是賣淫集團大打廣告、人氣爆紅、每天客人都排滿的「G奶蜜桃」，除了可以加價無套性交易外，還可以玩SM性虐待，配合度高；即使價格高達7800元，嫖客趨之若鶩。

機動隊調查，賴姓男子承認透過國外經紀招攬大陸及泰國籍年輕貌美女子，利用來台自由行觀光機會，慫恿她們賣淫，小姐一來到台灣就安排住進旅館、套房；他們會請小姐提供自拍照、影片，修圖後再利用Line通訊軟體刊登廣告、到處攬客。

機動隊在現場查扣保險套、潤滑油、乳液、避孕藥、紅黴素、金黴素、注射針筒、安非他命、電腦主機、監視錄影設備、帳冊等證物；其中王姓大陸籍女子與泰國籍娜塔莎均聲稱第一次來台賣淫就被抓；鄭姓巨乳大陸籍女子承認來台觀光12次，泰籍安琪拉承認來台2次，但也均辯稱第一次從事賣淫。

機動站發現，集團還發給每位小姐教戰手冊，如果警方在外敲門，一定要瞬間刪除跟機房所有聯繫的內容，將用過的保險套丟到馬桶沖掉，開門後也矢口否認，並要求要叫律師到場，讓警方難以查緝。

另外，性交易價位從2800到7800元不等，並從中抽取高額傭金，其中鄭姓女子因賣相佳收取7800元，但她每次僅能分得1900元，訊後將賴姓主嫌等人依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、人口販運防制條例、妨害風化罪、社會秩序維護法、入出國及移民法、毒品等罪移送法辦。