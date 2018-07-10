假約外拍真性侵殺人 犯罪預防系教授這樣建議

2018-07-10 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子程宇在廢棄商場性侵殺害陳姓女模，始終將責任推給當時女友梁思惠，士林地方法院今判無期徒刑，引起各界關注。銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎說，程宇將責任歸咎於梁的唆使，而非他個人問題，讓他在遭受外界抨擊時，藉此說服自己責任較小。

王伯頎說，外國學者曾將強制性交嫌犯分類，其中一種是施虐強制性交，包括性和攻擊，攻擊可能是增加性慾的手段。程宇在本案中，先是掐脖指侵另名女子，之後又將女模掐至全身癱軟無力再性侵，即符合此種類型。他指出，被害女子推拒、尖叫，被程宇視為敵意，加上他本身恐容易被激怒，才會憤而下手殺人。

他指出，程宇是性侵累犯，曾網路邀約外拍模特兒藉機騙財騙色，甚至性侵，加上案發現場為偏僻地下室，沒有監視設備和人員巡邏，導致他有機可趁，造成遺憾。王伯頎提醒，女子赴約外拍最好能結伴同行，避免落單，且向親友交代行程，若有外拍社群，也建議先看攝影師評價和過去作品，若藉故推託，就必須提高警覺，有必要時可以提高警覺。

他也說，程宇是性侵累犯，曾被要求接受身心治療及輔導教育，但他未至衛政單位報到，建議政府須加強追蹤對類似未報到者，以免處於空窗期，再有下一個憾事發生。另有人被攝影師騙財騙色，建議報案，必要時將攝影師的惡行公布外拍社群，避免下個受害者。

另案發地點為無人監控的地下室，造成治安死角，建議主管機關加強清查，若非廢棄場所，也需加強照明、監視設備及巡邏人力等，避免有心人士成為犯案的場所。