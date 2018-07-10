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扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

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扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

2018-07-10 12:18聯合報 記者林孟潔╱即時報導

程宇去年在廢棄商場性侵殺害陳姓女模，手段殘忍，士林地方法院今宣判，依性侵殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。法官認為，程宇並非預謀殺人，其殺人理由僅是防止事跡敗露，以勒斃手段殺死女模，也並非特別殘暴，雖然程宇犯後諸多辯解，但屬於畏罪人之常情。

程宇（24歲）去年三月以邀約陳姓女模拍宣傳照為由，帶女模進入同樣八德路廢棄商場，用手掐住女模脖子，強行脫去衣物性侵得逞，事後擔心事跡敗露，拆下背包的背帶，將女模勒斃拖去地下室隔間棄屍。

程宇案由審判長雷雯華、受命法官王伯文、陪席法官李冠宜組成合議庭審理。

合議庭指出，程宇犯後沒有道歉、和解或賠償，死者家屬也沒有表示願意原諒，雖檢察官以無教化可能求處死刑，但死刑是剝奪他人生命，法院考量死刑存廢是各國重大爭議，台灣立法近年也逐漸限縮，即使判決確定，也沒有立即執行，故判決前仍應謹慎。

法官認為，程宇並非預謀殺人，而是為滿足性慾，預謀規劃性侵女模，犯後因女模尖叫，為掩飾自己罪過，動手殺害女模，事屬突發。判決指出，程宇用背帶勒斃女模，使女模窒息死亡，手段並非殘暴，雖然程宇犯後飾詞狡辯，但是畏罪乃人之常情，不能以此認為他是窮兇極惡之徒。

程宇。記者林俊良／攝影
程宇。記者林俊良／攝影
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殺人性侵死刑

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