男游泳觸碰女泳客胸部 辯游狗爬式仍被判5個月

2018-07-09 11:47 中央社 彰化9日電



一名女子在游泳時遭男泳客觸碰胸部。 圖／ingimage 分享 facebook

一名女子在彰南游泳池游泳時，突然感覺到胸部被觸碰，懷疑是同一水道的泳客陳男和她交會時故意觸碰，陳男雖辯稱自己不小心碰到的，但仍被判有期徒刑5個月，併科罰金8萬元。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，提告的女子去年8月在彰化彰南游泳池第三水道手持浮板游泳時，女子位置在水道的右側，陳男剛好游在左側，2人交會時，女子感覺自己的胸部在水面下被觸碰，事後報警處理提告。

案件在法院審理時，陳男向法官坦承的確在游泳時碰觸到女子的胸部，但否認有性騷擾的意圖，陳男說明，自己習慣游的是蛙式，不過當天是以狗爬式游泳，手是向下划。

法官根據游泳池監視器畫面，發現女子游泳游到一半時就站起來張望，也和陳男供稱游泳時曾感覺被人踢到等內容符合，事發後，女子也到游泳池櫃台和陳男爭執，認為女子胸部的確被人觸碰。

陳男雖辯稱自己游的是像蛙式的狗爬式，不過法官認為狗爬式和蛙式動作差異很大，女子強調陳男游的是蛙式，而從監視器畫面也確認陳男游的是蛙式，陳男的供詞可信度已經堪慮。

法官認為，陳男如果是以狗爬式游泳，可以隨時注意水道的狀況，以水道的寬度來計算，當兩人交會時，應該不致於會觸碰到對方；如果用蛙式游泳，手部動作的作用主要在於幫助頭浮出水面換氣，不是提供動力的主要來源，通常雙手不會水平伸直向外大幅度划水反增阻力，即使動作不標準觸碰到女子胸部，應該是由下而上觸碰到胸部，但這和女子說法不同，因此認定陳男是故意觸碰。

法官指出，陳男犯後始終拒絕調解，女子也說陳男犯後只有嘻皮笑臉的說對不起，還跟她說去告啊，因此依違反性騷擾防治法，判處陳男有期徒刑5個月，併科罰金新台幣8萬元，全案仍可上訴。