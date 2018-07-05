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父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

惡劣！妻子當保母照顧3歲女童 惡男竟性侵她

2018-07-05 17:43聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市李姓男子的妻子從事保母，2005年間帶回一名3歲女童到住處，全天候照顧，李竟違反女童意願，在客廳以手指性侵女童，12年後，女童參加國小的學生團體輔導課程，陳述性侵的細節，校方便通報警局，李的行徑才曝光，士林地檢署依對未滿14歲女子加重強制性交罪起訴李。

李辯稱，女童都稱他為「阿伯」或「阿公」，當時女童與外籍看護工同住對門房屋，但從來沒與女童、女童母親發生過衝突。

女童指控，當時都稱呼李男為阿伯，記憶中李妻稱呼李為「蓮霧」，他印象在三歲時，曾在客廳被李性侵，直到國小4年級時，告知姑婆曾遭李男觸摸陰部。

女童姑婆則證稱，當時將女童從李男住處帶回時，常有驚恐、嘶吼和大哭等情緒反應。女童母親則說，當時發現女童陰部皮膚範圍泛紅，女童也說「陰部會癢」，他們與李一家並無金錢或其他糾紛，相處良好，沒必要誣賴他。

檢方調查，女童參加學校團體輔導課程，呈現不安全感、焦慮和攻擊性等行為，還曾陳述性侵、一夜情和性病的細節，異於同齡學童，老師經過女童陳述，才知她曾被性侵。

女童之後被送往心理輔導，心理師輔導3次後，評估出她童年時有被性侵的經驗，情緒較為壓抑；台北市聯合醫院也診斷出女童陰部有陳舊性裂痕，檢方依法提起公訴。

台北市李姓男子的妻子從事保母，2005年間帶回一名3歲女童到住處，全天候照顧，李...
台北市李姓男子的妻子從事保母，2005年間帶回一名3歲女童到住處，全天候照顧，李竟違反女童意願，在客廳以手指性侵女童，12年後，女童參加國小的學生團體輔導課程，陳述性侵的細節，李的行徑才曝光。示意圖／Ingimage
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性侵外籍看護保母

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