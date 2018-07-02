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他找13歲少女援交 第二次邀約她媽來了

2018-07-02 18:10聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄翁姓男子前年利用交友APP「遇見」，涉嫌與暱稱「蟹老闆」的13歲少女在車內口交性交易；後來少女涉入多起援交案被安置，不知情的翁再傳訊想邀約，被少女母親喬裝釣出來報警活逮，高雄地院認定翁於對話自曝「上次用嘴巴500元」為鐵證，依兒少性剝削防制條例判判4年徒刑，可上訴。

少女母親指出，女兒在2015年9月間起與其同住，但月底開始天天晚歸，還帶著許多衣服、鞋子回來，10月8日甚至半夜2點才返家，查閱女兒手機才發現竟在從事援交，報警處理後女兒隨即被安置。

判決指出，翁姓男子2015年9月間，透過「遇見」APP認識暱稱「蟹老闆」少女，相約大寮區大寮國中會面，接著翁載她到中山工商附近山區，以500元代價由少女幫他口交性交易。

同年10月間，翁又用「遇見」傳訊給帳號「蟹老闆」想約性交易，但少女已遭安置、手機由母親代管，少女母親便假冒女兒名義，10月19日約在自己家附近碰面，翁一現身便遭警方逮捕。

翁姓男子辯稱，第一次見面時少女表示有在援交、詢問有無意願，但覺得她年紀看起來很小所以直接拒絕。但合議庭勘驗少女母親冒用「遇見」與翁的對話紀錄，翁大膽直言「現在好想妳幫我口交」、「妳要幫我在車上弄出來」，當少女母親試探問「上次你給我多少？」，翁也回「妳是說嘴巴嗎」、「上次給妳500」。

少女偵訊時證稱，確實幫翁口交1次、收500元，且在檢方未提示翁的照片之前，她憑印象正確指出翁的髮型為留到只剩中間一撮頭髮等特徵，與實際情況相符。雖然翁的律師辯護指少女警詢、偵訊供詞前後不一，合議庭以少女2015年10月1至10日間共接客40至50人，平均一天6至7位，記憶可能重疊，認定翁已觸與未滿14歲的人為有對價之性交行為，判4年徒刑。

翁姓男子涉嫌與未滿14歲少女援交，後來不知她已遭安置又傳訊，被少女母親釣出來報警...
翁姓男子涉嫌與未滿14歲少女援交，後來不知她已遭安置又傳訊，被少女母親釣出來報警逮捕。示意圖／Ingimage
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援交性交易髮型

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