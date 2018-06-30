食品店色員工 叫女同事掃倉庫藉機伸魔爪

2018-06-30 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



一家食品小吃店員工「阿南」向女同事「小美」佯稱2樓倉庫有老鼠 ，要求她上樓打掃，卻涉嫌性侵小美得逞；另員工「阿北」利用小美試穿新買內衣，藉口為她調整肩帶，趁機撫摸她胸部，台中高分院依趁機性交罪判阿南3年6月徒刑，依乘機猥褻罪判「阿北」6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，可上訴。

判決書指出，33歲「阿南」（化名）2014年在親友經營的食品店工作，同年2月、5月間 ，佯稱店裡的2樓倉庫有老鼠以及髒亂需清掃為由，要求「小美 」（化名）去打掃，卻趁她上樓脫去她衣物性侵得逞，事畢要求她不要對外張揚。

阿北（化名）也在同年5月見老闆娘為「小美」新購內衣，佯稱要查看被害人試穿內衣是否合身，藉口幫「小美」調整內衣肩背，涉嫌脫下被害人的內衣，撫摸被害人的胸部，事後要求被害人不要將此事告訴別人。

小美打電話給父親，表示她遭「阿南」、「阿北」欺負，父親將她帶離食品店，報警查獲兩人，阿南、阿北起初否認犯行，阿南到二審才坦承，阿北則辯稱是經過小美同意才摸她胸部，但法官考量小美判斷能力較常人低弱， 不敢拒絕或向外求援。