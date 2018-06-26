網購面交女賣家控摸胸、強吻 法官判男買家無罪

2018-06-26 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹高姓男子被友人化名小美（18歲）控訴，兩人因在臉書購物認識，高男藉著購物為由，要求她提供實體商品讓他看，才打算購買。等到她同意後，兩人相約見面，她把商品放入高男的副駕駛座後，因高男起色心，不僅摸她胸部、還親她。當時，她趁著聽到有小孩哭聲嚇高男，讓她可以下車查看，馬上打電話向陳姓友人求救。不過，法官認為，陳姓友人雖轉述小美被強摸身體，卻未親自所見，且小美也提不出相關證據，因此認定，高男無罪。

小美供稱，她到高男車上時，應高男要求，把要賣的香水噴在自己肩膀上讓他試聞後，想不到高男叫她伸出手，把她的手拉到褲子摸到對方的生殖器與體毛。當下感覺情況不對，先騙高「聽到小孩哭聲」，要下車拿東西，後來，高直接環抱她，還在她身上亂摸、並深入內衣內摸乳，親嘴、親耳朵，隨即趁機下車。不過，高男否認，並強調僅有觀看小美所販售的商品，並沒有對她亂來。

判決書指出，小美當下通知陳姓、林姓友人，並轉述高男對她上下其手、親她等。但小美的兩名友人卻沒有親眼看見，因此，對於證詞為強制猥褻的指述並非全然無瑕疵可指，而可遽以採信。

另外，事後，從高男與小美雙方的臉書對話內容，僅提及商品、金錢往來等對話，且對話內容都是有關彼此間產品購買相關事宜，小美也沒有提起有關於被強制猥褻的情況。

法官認為，從對話中可見，小美在事後積極要求與高男見面，並討論有關購買產品的事情，且小美在此種案發後的情緒反應，與一般被害人遭受侵害後之所產生沮喪、恐懼等情緒，且不願意與被告有所聯繫見面常情不符。高男上開辯稱並未在車內對告訴人有任何強制猥褻之行為，並非杜撰，而不可全然採信。