人夫偷吃傳鹹濕簡訊 辯稱「當時夢遊無意識」

2018-06-26 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



吳姓男子2015年間疑似與有夫之婦葉姓女子婦發生婚外情，兩人交往一年鬧翻分手反遭對方丈夫提告求償150萬精神慰撫金，他否認與葉女性交，曾傳送談及性交、車震等親密簡訊是在夢遊狀態下傳的，清醒後都忘了，台中地院法官認為，診斷書可知吳男有「睡眠障礙」等症狀，無法證明他意識不清時傳簡訊，認定他侵害配偶權，判賠30萬元，仍可上訴。

吳男辯稱傳送曖昧簡訊或郵件給葉女是因服用藥物副作用下所生幻覺、夢遊， 在身心狀況為受限制下單方所為，是身不由己，對方也未多作回應，他稱與葉女關係比一般同事再好一些，與她沒有仇，「不知道她為何說我跟她通姦。」

葉女指出，2015年1月間到隔年年5月間，與吳男發生性行為，除了在他租屋處，也在南部飯店、大陸酒店翻雲覆雨，葉夫因收到吳妻傳送吳男與葉女在酒店的照片，兩人姦情才曝光，2016年8、9月間，葉女表示要分手，吳男傳訊息「我不甘心，妳對我的，因為妳也不是真心愛我，只是在利用我」等。