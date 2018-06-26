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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

人夫偷吃傳鹹濕簡訊 辯稱「當時夢遊無意識」

2018-06-26 15:09聯合報 記者林敬家╱即時報導

吳姓男子2015年間疑似與有夫之婦葉姓女子婦發生婚外情，兩人交往一年鬧翻分手反遭對方丈夫提告求償150萬精神慰撫金，他否認與葉女性交，曾傳送談及性交、車震等親密簡訊是在夢遊狀態下傳的，清醒後都忘了，台中地院法官認為，診斷書可知吳男有「睡眠障礙」等症狀，無法證明他意識不清時傳簡訊，認定他侵害配偶權，判賠30萬元，仍可上訴。

吳男辯稱傳送曖昧簡訊或郵件給葉女是因服用藥物副作用下所生幻覺、夢遊， 在身心狀況為受限制下單方所為，是身不由己，對方也未多作回應，他稱與葉女關係比一般同事再好一些，與她沒有仇，「不知道她為何說我跟她通姦。」

葉女指出，2015年1月間到隔年年5月間，與吳男發生性行為，除了在他租屋處，也在南部飯店、大陸酒店翻雲覆雨，葉夫因收到吳妻傳送吳男與葉女在酒店的照片，兩人姦情才曝光，2016年8、9月間，葉女表示要分手，吳男傳訊息「我不甘心，妳對我的，因為妳也不是真心愛我，只是在利用我」等。

法官認為吳男傳訊時明顯是有意為之，並非他稱在意識不清下所為，他因不甘心與葉女通姦被揭發後，遭對方拒絕繼續往來後，多次傳訊息力圖挽回，最後採信葉女證詞，考量雙方身分與經濟狀況判吳男須賠償30萬元；至於葉女涉嫌妨害家庭部分仍在偵查中。

吳男涉嫌偷吃人妻，台中地院法官判賠30萬元。圖／ingimage
吳男涉嫌偷吃人妻，台中地院法官判賠30萬元。圖／ingimage
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婚外情妨害家庭性行為
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