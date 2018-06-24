少女疑遭狼父性侵安置 又曝姨丈猥褻多年

2018-06-24 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄一名18歲正值青春年華的少女，疑遭父親性侵受到安置，不料她再吐露長期被表姨丈涉嫌性侵、猥褻，經朋友鼓勵向社工全盤托出，才曝光表姨丈竟曾欲強行插入她下體未遂、逼她幫打手槍，高雄地院依強制性交未遂罪、強制猥褻罪判表姨丈6年徒刑，仍可上訴。

判決指出，少女與表姨丈相差22歲，2006年9月時，少女於外曾祖母的高雄市住處，表姨丈要求她平躺床上強行將手伸入少女上衣撫摸，並脫褲要求幫忙口交，少女不斷掙扎才逃離。

不料2012、2013年少女上國中後，住在表姨家期間在房內用電腦，被表姨丈推倒上床，並欲強行性交，少女不斷以手阻擋、表示「不要」；某天晚間，表姨丈竟爬上她床，還嗆「妳是怕懷孕嗎」，隨後更再度返回她房間，說「我現在戴保險套了，你不用怕了吧」，少女最後只好被迫幫他手淫。

少女2014年10月間又在表姨家中遭表姨丈從後方環抱，強撫胸部、下體，剛好少女的母親經過房門口，他才停止猥褻。

審理時，表姨丈矢口否認犯行，表示平時跟少女沒什麼交集、互動，雖確實曾待在同一屋簷下，但沒有獨處；其委任律師也稱，表姨丈的生殖器有明顯的痣、疤痕，應會指認出，還指少女有交多名男友、會竄改成績等不良行為。