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越女替男警「按到好、按出來」 遭逮辯稱家鄉話誤會

2018-06-24 11:13聯合報 記者曾健祐╱即時報導

阮姓女子在桃園龍潭經營色情養生館，由小姐替男客做半套打手槍服務，前年6月警方喬裝男客消費，1名越籍小姐不斷用手摸他生殖器、乳頭挑逗，還要他加一節就能「按到好、按出來」，當場被依法送辦，阮則被依法判刑4個月。

檢警調查，養生館以90分鐘為一節，收費1000元店家抽6成，阮女坦承是養生館實際負責人，擔任晚班櫃台，辯稱說面試按摩師有明定不能做的事，小姐若不遵守後果要自行承擔，店家也會對她罰錢或處罰。

員警供稱，替她按摩的小姐綽號叫「婷婷」，按摩到一半的時候對方突然問要不要多叫1位小姐，2人一起服務會比較「快樂、舒坦」，但警方拒絕後，小姐反而開始用手撫摸他生殖器周邊，還邊嘻笑邊碰觸乳頭。

警方反問「你幹嘛碰我乳頭，這樣被摸也沒什麼感覺」，小姐隨即隔著他褲子摸下體，還要他加一節就可以按到沒有按的地方及打手槍，再用手指著生殖器，比出上下套弄的手勢，向警方保證「按到好」、「按不出來可以再加節」。

雙方討價還價時，員警假裝要和朋友詢問，實則打電話給在外埋伏的同仁，到店內將負責人逮捕，小姐則依社維法裁處。

小姐辯稱，不知道什麼是半套，沒有撫摸警方生殖器，而且按摩胸部本來就會碰到乳頭，另外「出來」在越南話指的是回家的意思，但法院依2人對話脈絡，小姐曾主動說「打手槍」顯然是為替男客做半套性交易服務。

另外，阮女應徵時明知小姐沒有按摩師執照，仍讓她來上班，可見按摩技術並非店家重點，而是以提供性服務招攬生意，另2樓包廂間都僅以布幕做隔間，屬於開放式空間，若非店家允許小姐怎會明目張膽做半套。

而阮自稱有和小姐明定規矩，卻也提不出證據，法院認定她以性服務招攬客人，藉此增加獲利，犯後無悔意，依圖利容留猥褻罪判她有期徒刑4個月，可易科罰金12萬元。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
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