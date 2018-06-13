警大生散布不雅照遭退學 葉毓蘭想起侯友宜曾開除惡狼

2018-06-13 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前警大教授葉毓蘭。聯合報系資料照 分享 facebook 警察大學四年級洪姓男學生和A女透過手機軟體認識，多次相約發生性行為還散布A女不雅照片，遭警大開除學籍。對此，前警大教授葉毓蘭說，「砍得好！」這樣的人品，等到通過特考任官，權力上身後，可能就會成為大惡之徒。

葉毓蘭回憶，多年前侯友宜擔任校長時，警大也發生類似事件，一名即將畢業的學生侵入女研究生寢室，爬上床，女生驚醒後大叫，嚇走男生，慌亂中還錯穿拖鞋，成為破案關鍵。可惡的是這傢伙還想嫁禍別人，把寫有女生名字的拖鞋放在別的同學的鞋櫃。

不過，當時的警大性平會認為男生雖有上床，但是什麼事都沒有做成，性侵、侵騷都不成立。

葉毓蘭說，侯友宜把她找去諮詢，她提出女生受到驚嚇已經有創傷症候群，男生夜闖女生宿舍爬上床，不是為了性侵，「難道是要為學姐蓋被？」畢業在即的行為人如果等到通過特考任官，權力上身後，就算不成為大惡之徒，也會是警察的害群之馬，建議將他留級再施教。侯友宜聞後就下了決心將該男學生退學。

消息傳出後，葉毓蘭接到自稱是別位學生家長的電話，希望她為退學學生人權出聲。她告訴這個來電者，自己不僅是行政院人權委員，更是內政部性侵害防治委員、教育部性平委員。性騷擾、性侵都是再犯率高的罪行，也與權力相關。姑不論此人是否會再犯，但他在案後企圖嫁禍脫罪的栽贜，更令人無法忍受，她問這位自稱是「當事人的同學的父親」的來電者，「將來在職場上，在關鍵時刻，你的子弟可能就是被栽贓的對象，你願意接受嗎？」電話的那端終於啞口無言。

葉毓蘭表示，壯士斷腕需要智慧，更需要勇氣，這才是負責任的行為。