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影／花蓮安置機構性侵事件 其中1被害人疑遭兩度性侵

2018-06-12 17:35聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

日前護理師吳思韋勇敢揭發花蓮一處安置機構性侵女院生事件，今天她又經由另一位王姓社工透露，遭性侵的女院生轉入新的安置機構後，其中1名女院生疑似再度遭到男性友人性侵，且新的安置機構卻知情不報。

吳思韋今天被傳喚到地檢署當證人，她也代替王姓志工再次遞狀。檢方表示，新安置機構是否有涉及隱匿犯罪事證，檢方將另案偵辦，目前先將前案教養機構涉案的張姓組長限制出境，偵辦進度持續進行。

吳思韋今再爆料表示，一名王姓社工向她表示，指出3名在舊安置機構被害的女院生，轉到新安置機構後，其中1名女院生疑又遭新安置機構外的男性友人性侵，等於兩度被害，且新安置機構卻知情不報；吳思韋指出，當時新安置機構有抓到加害人，但主管卻將加害人放走了。

新安置機構今天回應，吳思韋所提到的3名女院生，是2015年5月由舊安置機構轉來的，且從未接到王姓社工的通報，所以無法進一步了解；新安置機構強調將對王女保留法律追訴權。

花蓮地檢署今傳喚吳思韋當證人，吳也幫王姓社工代為遞狀；吳思韋說，受害院生從10歲到50幾歲都有，且受害都長達1年，希望婦幼隊與檢方儘快辦理此案。涉及此案的60歲張姓行政組長，現已被停職。

花蓮地檢署主任檢察官郭瑜芳說，5月3日獲社會局通報舊安置機構性侵女院生事件，隔日由花蓮警察局婦幼隊展開調查，警方先詢問院生及院內工作人員，確定被害人共4名，且她們願意作證，目前已將張嫌限制出境；不過，張嫌疑似身體狀況不佳；得視張嫌身體狀況，再決定後續偵查作為。

郭瑜芳指出，考量被害人都是心智障礙人士，屆時的問訊過程，將由社工及專業人士在場協助，盼能減輕她們陳述案情的心理壓力，也可更確保證詞正確性，將陸續傳喚4名被害人及院內工作人員。

護理師吳思韋勇敢揭開安置機構性侵事件。記者蔡翼謙／攝影
護理師吳思韋勇敢揭開安置機構性侵事件。記者蔡翼謙／攝影
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