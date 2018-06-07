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淫人妻還偷拍裸照恐嚇 男被海扁一頓還被判刑

2018-06-07 13:32聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

鄭男載女友外出，見她因不明原因昏睡，載她至摩鐵性侵害並拍裸照，被害人要跟他分手，...
鄭男載女友外出，見她因不明原因昏睡，載她至摩鐵性侵害並拍裸照，被害人要跟他分手，他傳裸照給她，恐嚇如不與他做愛，要散布她的裸照，被害人丈夫獲悉後，找人痛毆他一頓，報警處理，台中地院依乘機性交罪將他判刑4年；恐嚇罪判刑5月。 圖／本報資料照
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鄭男載女友「小珍」外出，見她因不明原因昏睡，載她至摩鐵性侵害並拍裸照，被害人要跟他分手，他傳裸照給她，恐嚇如不與他做愛，要散布她的裸照，被害人丈夫獲悉後，找人痛毆他一頓，並報警處理，台中地院依乘機性交罪將他判刑4年；恐嚇罪判刑5月。

判決書指出，鄭男於105年間與女子「小珍」交往，成為男女朋友，同年5月5日下午，「小珍」應允於當日陪同他前往收購器材再一同前往醫院探視他的阿姨。

當日，鄭承駕駛自用小客車，在「小珍」位在台中市北屯區文心路住處附近搭載她，前往74號快速道路欲前往大里、南屯地區時，她在該自小客車內飲用柳橙汁後，因不明原因昏睡。

鄭見「小珍」昏睡後，駕車載「小珍」至汽車旅館，脫掉被害人衣物，強行性侵害得逞，並偷拍被害人裸照，再將意識不清的被害人載回她的租住處。

至105年7月間，被害人「小珍」要求分手，鄭不願分手，傳內容「真的想我叫人去做你不願看到的事是嗎？」、「我晚上去找你，我要愛愛，你越不給我我越煩」等訊息給被害人。

鄭嫌還將偷拍的裸照12張，傳給被害人「小珍」，並稱「還有影片要不要」，以此暗示被害人如不接聽電話或與之做愛，將找人對她不利及散布被害人的裸照，致被害人心生畏懼。

被害人因擔憂鄭危害她的家人，遂將被鄭恐嚇之事告訴丈夫，並與鄭相約談判，由「小珍」的丈夫夥同多名友人，前往台中市文心路談判地點，海扁鄭一頓，再向警方提起告訴。

裸照恐嚇偷拍

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