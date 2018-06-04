印尼看護在家產子 雇主驚呆了

2018-06-04 01:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



印尼籍看護突然在家產子，嚇壞雇主！照顧嘉義市議員張秀華娘家媽媽的外籍看護，日前某日清晨突然在家裡房間生產，且熟練地自行剪斷臍帶等，這已經是她的第5胎，產婦很淡定，雇主卻嚇壞了，這名看護來到雇主家工作4個月，隱瞞懷有身孕，雇主嘆「來台灣工作為何沒有檢查懷孕？在家生小孩出了人命誰來負責？」

張秀華娘家媽媽、大嫂等人，面對相處4個月的外籍看護突然在家產子，趕緊將她送醫，確認母子均安，也煮了麻油蛋等料理幫忙坐月子，「雖然很難接受、錯愕，但人道上，還是應該給些溫暖」。

真的那麼會藏肚？這名年約40歲印尼籍看護工體型微胖，腰間習慣圍著護腰，張秀華85歲母親曾問她「怎麼愈來愈胖」，這名看護還是沒鬆口，絕口不提懷孕的事，懷孕過程也沒產檢。

直到某日清晨，這名看護工突然在住家房間產子，她向張家的前一名、同屬印尼籍看護工求援，告知「孩子生出來了」，這名印尼看護遂打電話給張秀華的大嫂「老闆娘，妳別緊張喔！xx在家生孩子了…….」。

張秀華的大嫂打開房門一看，發現孩子已呱呱落地，並趕緊將產婦及嬰兒送到衛福部嘉義醫院檢查，確認產婦、孩子都健康。

這名看護來到張家工作4個月，到任前應該已自知懷孕，可能為保住工作或有其他隱情未主動告知，人力仲介業者也喊冤說「絕不是知情不報，是現在體檢無法強制要求外籍看護工驗是否有懷孕」。

張秀華的大嫂顧慮「情理上怎麼好意思要產婦做家務」，經協議同意「自願解約」，這名看護工已先離開張家，張家看護目前還在等候補人。

張秀華也說，維護人權固然重要，但制度上應該更完備，對雇主、看護工雙方才有保障。