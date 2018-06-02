部落耆老教母語竟是狼師？猥褻性騷12童判重刑

2018-06-02 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



曾是受人敬重的部落耆老「阿祥」（化名 ），擔任國小的族語老師，被控猥褻、性騷擾12名男女學童，台中地院審理時已與部分被害學童家屬和解，依強制猥褻、猥褻罪將他判刑7年6月；違反性騷擾防治法部分判刑6月，得易科罰金。本案可再上訴。

合議庭審酌，「阿祥」為人師表，本應樹立良好典範，縱未盡師長的保護之責，基於推己及人之倫理常識，亦不應無視告訴人均年紀尚幼，性自主權之發展未臻成熟，而罔顧告訴人身心人格之健全發展及心靈感受。

「阿祥」竟為滿足個人性慾，戕害學童身心之健全成長，造成難以磨滅傷害，行為為社會道德、法理所不容，但在審理期間，已與5名被害學童的家屬達成和解，尚具悔意，予以判刑。

判決書指出，「阿祥」自民國105年9月間起，擔任某國小的族語老師，在不同年級任教，從前年9月間起至去年3月間止，利用上課的機會，強抱學童坐在他的大腿上、或隔著衣褲撫摸被害人胸部及下體、或大腿內側，猥褻得逞。有的學童反抗掙脫逃跑，因而撞到暖爐摔倒。

「阿祥」對學童性騷擾，於105年10月間，趁被害學童坐在椅子不備之際，以手隔著衣、褲繞圈圈的方式，觸摸男童大腿膝蓋上方之部位，且因男童座位係在兩位女同學中間，乃向男童稱：「有兩個女同學陪你，很幸福喔！」等語。