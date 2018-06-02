親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

人妻日夜兼差養家 老公竟拿按摩棒亂插她

2018-06-02 22:06聯合報 記者曾健祐╱即時報導

賴姓男子和趙姓妻子結婚7年多，賴卻因酗酒、肺部病變無法工作，趙日夜兼差養家，卻被先生指控出軌，還罵她「不守婦道」、「沒資格當母親」，半夜更用按摩棒亂插她下體，趙忍無可忍訴請離，法院認定2人婚姻基礎早已無存，判准離婚。

趙女指控，婚後先生酗酒加上肺部疾病，導致無法發生性行為，就懷疑她和幾乎可當爸爸年紀的警衛有染，還無視她早晚兼2份工作，半夜熟睡時竟拿按摩棒插她私處，自己雖聲請保護令，老公仍尾隨跟蹤，讓她精神痛苦不堪。

她還說，婆婆甚至會在女兒面前，用台語「不成囝仔」辱罵自己和前夫生的兒子，挑撥兄妹之間的感情，導致女兒有樣學樣；經開庭時妹妹也坦承，顯見賴和其母親對趙兒子不友善，親疏有別，甚至阻擋兄妹接近以致感情產生隔閡。

賴反駁說，妻子投資失利才得身兼二職，還常假借和同事外出，卻和該保全人員共處，休假也不常回家，自己為維繫家庭才跟蹤；他表示，自己肺部疾病得仰賴機器幫助呼吸，體力下降無法對她亂來，按摩棒是買給妻子的情趣用品。

法院認定，賴、趙因家庭經濟、家事分擔問題爭吵，賴雖懷疑妻子外遇，但對方也無耐心解釋，反而互相錄影蒐證，無法妥善溝通，加上賴對老婆和前夫的兒子不能視如己出，婆婆還阻隔兄妹情。

直到趙搬出後，賴又傳「不守婦道」、「沒資格當母親」、「你會有報應」等簡訊辱罵對方，可見2人已喪失維持婚姻意願，判准離婚。

人妻日夜兼差養家，老公竟拿按摩棒亂插她，法官判離。示意圖／ingimage
人妻日夜兼差養家，老公竟拿按摩棒亂插她，法官判離。示意圖／ingimage
分享

按摩婚姻婆婆
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

部落耆老教母語竟是狼師？猥褻性騷12童判重刑

2018-06-02 22:07

先生環抱小三半祼照佐證 原配提告獲賠5萬元　

2018-06-02 17:34

父性侵女兒把小孩當沙包打 法院：子女不用養他

2018-06-02 15:39

給2500就能做愛？色阿伯辯：我年紀大根本不行

2018-06-02 14:36

醫師頭在女助理胸部磨蹭 女助理撤告沒事了

2018-06-02 08:02

不想賠10萬 老翁用性侵女友來擺平賠償

2018-06-02 08:01

「好像一個模子刻出來的」 多金男偷情生子不敢賴

2018-06-01 20:07

不滿人妻提分手 小王寄不雅照稱「要你紅」

2018-06-01 18:12

被大樓保全強吻 女童：我怕叫出來 保全會覺得他贏了

2018-06-01 18:10

誘小女友傳裸照「陪睡」 大學生回黃色訊息吃官司

2018-06-01 13:17

假冒男模網路騙妙齡女子 逾百公斤恐龍男落網

2018-06-01 11:15

性侵？假性侵？那些被誣告的被害人

2018-06-01 10:07

偷拍夫偷情 通姦告不成 判刑還賠款

2018-06-01 01:03

北捷「獵狼」 1個月破獲3件

2018-05-31 23:37

稱「私處有穴道灌氣就好」 治療師按女大生下體1小時

2018-05-31 21:28

變態！5天內向3女子伸狼手 遭判5月罰款16.5萬

2018-05-31 17:55

對女法警伸狼爪襲臀還想回美國 地檢署7天內火速起訴

2018-05-31 16:38

北捷警「獵狼」 查獲三和國中站「攝」狼

2018-05-31 14:53
看更多

熱門文章

北市新光三越貴婦連人帶車被擄 搶走11萬還被押到摩鐵

2018-06-02 08:31

行車糾紛當街被槍殺 海陸上兵急救不治

2018-06-02 12:17

千元便當師生搶吃 政大香香自助餐無預警歇業

2018-06-02 17:48

貴婦殺手！歷年四起貴婦被擄 共同特徵都是...

2018-06-02 09:49

海陸士兵何勝文遭槍殺 父親泣：愛子為扛家計去當兵

2018-06-02 19:41

女模街上露下體還說很癢 影片瘋傳她被逮了

2018-06-02 11:28

酒後騎電動自行車被抓 男怨警沒告訴他可以拒測

2018-06-02 11:30

台中離婚婦租屋處燒炭 死14天飄屍臭才發現

2018-06-02 14:36

霹靂小組公益戰技表演出意外 2警頭部受傷送醫

2018-06-02 13:13

神奇！偷走王爺賽錢箱不到500公尺 離奇摔斷手

2018-06-01 23:42

「反管」周安履疑大鬧黃絲帶場子 雙方爆衝突將互控傷害

2018-06-01 23:38

陸戰隊士兵遭槍擊身亡 陸戰隊：單純社會案件

2018-06-02 13:10

超載聯結車蛇行逃避取締 警機車上國道攔車

2018-06-02 12:38

影／海陸士兵返營遭攔車射殺 屏東警方逮2嫌疑人　

2018-06-02 18:04

醫師頭在女助理胸部磨蹭 女助理撤告沒事了

2018-06-02 08:02

國3貨櫃車大溪交流翻落邊坡 北上車流嚴重回堵

2018-06-02 10:04

海軍陸戰隊士兵被槍亡 警方鎖定10車追緝

2018-06-02 17:19

新光三越擄女案 被害女傳訊友人「我被綁架了」

2018-06-02 12:14

不想賠10萬 老翁用性侵女友來擺平賠償

2018-06-02 08:01

陸戰隊員遭攔車射殺 警方鎖定特定人車追緝

2018-06-02 14:45

父性侵女兒把小孩當沙包打 法院：子女不用養他

2018-06-02 15:39

隱瞞凶宅賣市價 原屋主詐欺取財判刑3月

2018-06-02 12:33

獨╱新光三越擄女強盜男 曾強擄2名少女刺傷1人

2018-06-02 13:48

遭槍擊海陸士兵腹腔大出血 醫全力搶救仍不治

2018-06-02 13:54

影／台北市太原路民宅大火 二死一命危

2018-06-02 07:16

這個理由…最高院連撤兩死刑 挨批「莫名其妙」

2018-06-02 00:35

海陸憲兵疑行車糾紛 遭開槍子彈穿肺亡

2018-06-02 13:15

海陸上兵被槍殺前3小時 不遠處20惡少砸賓士車

2018-06-02 22:17

停車場成貴婦殺手？警方這幾招讓你血拚免驚

2018-06-02 11:14

彰化17歲少女離家7天 小男友被依和誘罪移送

2018-06-02 14:39

先生環抱小三半祼照佐證 原配提告獲賠5萬元　

2018-06-02 17:34

網路直播主壓力大 一口氣用批發價買50包安毒

2018-06-02 13:56

「離婚1年內不能交異性朋友」 違反善良風俗協議無效

2018-06-02 20:21

採積極同意權認定性侵？李茂生指修法後將有兩大問題

2018-06-02 07:05

4起貴婦被擄案 共同特徵有這3點

2018-06-02 13:36

貪杯員警酒駕被攔 竟然尿遁拒測！

2018-06-02 11:53

影／新光三越持刀擄貴婦強盜 搶犯移送北檢

2018-06-02 14:35

影／北市百貨擄BMW婦人強盜案 嫌犯新莊提款畫面曝光

2018-06-02 18:38

綠燈警敲車窗勸行 反遭酒醉男嗆聲巴頭

2018-06-01 23:39

影／高雄鼓山連棟木屋火警 疑施工不慎引火

2018-06-02 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top