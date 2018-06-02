人妻日夜兼差養家 老公竟拿按摩棒亂插她

2018-06-02 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



賴姓男子和趙姓妻子結婚7年多，賴卻因酗酒、肺部病變無法工作，趙日夜兼差養家，卻被先生指控出軌，還罵她「不守婦道」、「沒資格當母親」，半夜更用按摩棒亂插她下體，趙忍無可忍訴請離，法院認定2人婚姻基礎早已無存，判准離婚。

趙女指控，婚後先生酗酒加上肺部疾病，導致無法發生性行為，就懷疑她和幾乎可當爸爸年紀的警衛有染，還無視她早晚兼2份工作，半夜熟睡時竟拿按摩棒插她私處，自己雖聲請保護令，老公仍尾隨跟蹤，讓她精神痛苦不堪。

她還說，婆婆甚至會在女兒面前，用台語「不成囝仔」辱罵自己和前夫生的兒子，挑撥兄妹之間的感情，導致女兒有樣學樣；經開庭時妹妹也坦承，顯見賴和其母親對趙兒子不友善，親疏有別，甚至阻擋兄妹接近以致感情產生隔閡。

賴反駁說，妻子投資失利才得身兼二職，還常假借和同事外出，卻和該保全人員共處，休假也不常回家，自己為維繫家庭才跟蹤；他表示，自己肺部疾病得仰賴機器幫助呼吸，體力下降無法對她亂來，按摩棒是買給妻子的情趣用品。

法院認定，賴、趙因家庭經濟、家事分擔問題爭吵，賴雖懷疑妻子外遇，但對方也無耐心解釋，反而互相錄影蒐證，無法妥善溝通，加上賴對老婆和前夫的兒子不能視如己出，婆婆還阻隔兄妹情。