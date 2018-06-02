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父性侵女兒把小孩當沙包打 法院：子女不用養他

2018-06-02 15:39聯合報 記者曾健祐╱即時報導

陳姓男子年輕時酗酒，未曾扶養還常暴怒威脅要殺了3名年幼子，更用電線綑綁毒打他們，么女甚至慘遭爸爸性侵；大兒子控訴，兒時被父親當沙包打，祖母過世後遭遺棄，兄妹們寄人籬下、顛沛流離；法院審酌後免除他對父親的扶養義務。

陳的大兒子指出，父親年輕不務正業，每天酗酒賺的微薄薪水都拿去買酒，從未扶養過子女，兄妹3人只能依賴祖母一手拉拔長大，但爸爸常失控暴怒，除對小孩痛罵三字經，還威脅要拿刀殺了他們並辱罵「去死一死！」等語。

他還說，父親除了拳打腳踢，還拿家裡電線綑綁他們毒打，導致自己和弟妹全身傷痕、發抖害怕，若非祖母阻擋，恐怕早被毆打致死，媽媽則不堪虐待離婚，自此爸爸就把3兄妹當成沙包打，任意虐待。

他並指控，妹妹年幼還曾慘遭父親性侵，實在天理難容，直到祖母過世後，爸爸也消失下落不明，3人慘遭遺棄，只能分別由親戚帶往各個縣市照顧，從此兄妹被迫分離，顛沛流離各分東西。

大兒子主張，從小就長年忍受虐待、暴力，父親沒有支付過任何扶養費，更未盡人父之責，請求免除對他的扶養義務；姑姑證稱，陳沒拿錢回家，都是阿嬤在扶養，小孩遭陳毆打時還不能出聲，否則陳就會要他們死。

姑姑表示，陳因為性侵女兒被抓去關，親友各自帶三兄妹回去照顧，從此大家就分開住；陳男到庭則說，有拿錢交給母親，也確實打過小孩，但因為他們不聽話，還辯駁稱「沒有打得很嚴重」。

法院經查，陳出入監獄多次，無法善盡扶養之責，也提不出不能扶養兒女的其他正當理由，判准免除大兒子對父親的扶養義務。

示意圖／ingimage
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性侵薪水監獄
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