醫師頭在女助理胸部磨蹭 女助理撤告沒事了

2018-06-02 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



醫師「阿原」（化名）趁女助理不注意時，先後4次以頭部磨蹭女助理「小婉」（化名）的胸部、或抱住她摸胸摸腰，經被害人委由律師提告，台中地檢署依違反性騷擾防治法將他起訴，台中地院審理時，女助理撤回告訴，法官判決公訴不受理。

判決書指出，醫師「阿原」是診所的負責人，而「小婉」於104年6月間受雇於診所，擔任櫃台行政助理。105年11月間，他在診間內，趁「小婉」未注意不及抗拒，將頭部靠她的胸部磨蹭得逞。

105年12月間，「阿原」在診所診療室內，從背後抱住「小婉」後，以手掐她的胸部；106年元月初，他在診所泡咖啡時，趁她不及抗拒之際，從背後抱住她後，以手撫摸她的胸部。

106年元月中旬，他又以泡洳啡為由，邀她至診所2樓，趁她泡咖啡時，徒手觸摸她的腰部，並從她的背部抱住她，先後多次性騷擾，經被害人委由律師提起告訴。

醫師「阿原」坦承於105年11月間，有摟住她的腰部，並於106年1月10 日，有扶她的腰部，有摟她的肩。但辯稱她因做錯事被念，他就摟住她的腰；他與她很熟，他把雙手擺在前方，她就自己靠過來，他泡好咖啡，她就會走過來，他就會拍她的腰。