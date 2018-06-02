不想賠10萬 老翁用性侵女友來擺平賠償

2018-06-02 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



80歲的「阿龍」兩年前駕車載小她數歲的「阿美」外出，不慎出車禍，造成她肩胛骨、肋骨斷掉，經她提起告訴，雙方達成調解，由他賠償10萬元，未料他賠償後又索回，並強行性侵害得逞，台中高分院審酌他為脫免損害賠償責任，企求以發生肉體方式免除賠償，性侵害被害人，依強制性交罪將他判刑1年8月。

「阿龍」（化名）坦承當日去「阿美」（化名）的住處，雙方有先愛撫後發生性關係，否認強制性交犯行，辯稱他與她為男女朋友，她自願開門讓進去，同意在沙發上做愛。但法官依據驗傷單，查出被害人下體有撕裂傷。

二審審理時，「阿龍」與被害人已達成和解，但「阿美」當庭表示不希望他獲緩刑，但可以不要關很久，至少進去一陣子，要他反省一下所做的錯誤，予以他輕判。

合議庭審酌「阿龍」為脫免他應負過失傷害損害賠償責任，竟企求以發生肉體關係方式使「阿美」免除他的賠償責任，被害人案發時已表示不欲與他發生性關係，他仍執意將她性侵害，犯後未能坦白認錯，因此將他判刑。

判決書指出，「阿龍」於民國98年間認識「阿美」，102年間成為男女朋友關係。105年元月間，他駕車載她外出時發生車禍，經她提出過失傷害告訴，法官審理期間雙方調解成立，由他賠償10萬元。

但「阿龍」遲未給付賠償款項，她遂向法院聲請查封他的不動產，他始於105年11月間將10萬元存入她的帳戶，但次日兩人見面後，他要求返還款項，她因不堪其擾，同日將10萬匯至他的帳戶內，但她並未撤回過失傷害告訴。