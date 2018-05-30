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周刊爆：元祖少奶奶偷吃兒子教練 街頭互動親暱

2018-05-30 08:59聯合新聞網 綜合報導

「元祖食品」少東張劭緯的太太安晨妤，疑似偷吃兒子的羽球教練。圖擷自YouTube
「元祖食品」少東張劭緯的太太安晨妤，疑似偷吃兒子的羽球教練。圖擷自YouTube
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豪門媳婦傳出不倫？《鏡周刊》爆料，「元祖食品」少東張劭緯的太太安晨妤，疑似偷吃兒子的羽球教練，兩人不僅私底下相約吃飯，過程中還被周刊多次直擊有過親密舉動，關係令人頗為猜測。

根據周刊報導，安晨妤的兒子跟著羽球教練周義家學球，8日在練球結束後，兩人分頭離去，周義家一路搭乘捷運前往北寧路餐廳，進去後安晨妤則已先在餐廳位置上等待。

隨後用餐完畢後，兩人便一路牽手步出餐廳走到對面的台北體育館室內場地，進入室內後兩人馬上拉近彼此距離，周義家先是一把摟上安晨妤的腰，隨後安晨妤也回應對方，搭上周義家的後背，互相撫摸臀部，關係舉止十分親密，兩人從吃飯到離開整場見面時間估計約1小時左右。

報導指出，現年40歲的安晨妤曾頂著「元祖食品少奶奶」的名號發片，而老公張劭緯則大方資助3000萬幫太太圓夢，歌曲還搭配上偶像劇主題曲，只可惜市場後續反應平淡，之後也沒有後續作品。

過去安晨妤與張劭緯在2014年接受《蘋果》訪問時，兩人還關係甜蜜，安晨妤當時表示家中一幅「菩薩油畫」是她

與老公的定情畫作，當時人在日本等待轉機的安晨妤偶然看到這幅畫作很喜歡，但卻不懂日文，最後是在張劭緯的幫助下才聽懂店員介紹，而兩人也因為這件事情才認識彼此進而交往，在交往三年過後兩人也決定把這幅畫買下來。

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